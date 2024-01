Teatro Millepini di Asiago: due imperdibili appuntamenti

Stagione Teatrale 2023-2024 al Teatro Millepini di Asiago in scena questo weekend due imperdibili appuntamenti della rassegna Asiago, il teatro ritorna! – Continua la rassegna teatrale al teatro Millepini di Asiago!

Questo weekend in scena due imperdibili appuntamenti: la commedia LA PILLOLA TIRAMESÙ della Compagnia Teatrale Astichello nella versione veneta di Antonio Stefani e LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO di Tib Teatro, spettacolo pensato per i più piccoli e le per loro famiglie, tratto dalla fiaba di Sergej Prokofiev.

La rassegna è organizzata dall’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale.

Venerdì 19 gennaio, ore 21.00

Compagnia Teatrale Astichello LA PILLOLA TIRAMESÙ

Ambientata nella Vicenza di fine XX secolo, la commedia racconta delle disavventure dell’avvocato Giuseppe Brusarosco, impegnato a risolvere i problemi legali, e non, di clienti e amici. Equivoci e situazioni strane sono poi causate da una particolare “pillola”… Lo spettacolo è arricchito di numerosi personaggi bizzarri che, con i loro dialoghi incalzanti e serrati, creano malintesi e sospetti, e fanno sì che si crei uno scoppiettante e incredibile meccanismo comico dal finale… ovviamente a sorpresa.

Domenica 21 gennaio, ore 17.00 Tib Teatro

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO

Il fascino della composizione di Prokofiev sta nella felice intuizione di far raccontare la storia con la musica, di fare di ogni strumento dell’orchestra un personaggio. Per questo gli attori utilizzeranno i loro strumenti: la parola e il corpo, la danza e le immagini. Mentre la partitura musicale corre libera, la trama viene narrata nell’antico modo dei cantastorie, che risiede soprattutto nella voglia di cantare, di donare e di rendere partecipe il pubblico.

BIGLIETTI per La Pillola Tiramesù

intero € 10 – ridotto € 8 (under 30 e over 65)

VENDITA online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket e il giorno di spettacolo al Teatro Millepini dalle ore 19.00

BIGLIETTI per Pierino e il lupo

intero € 5,00 ridotto € 4,00 (under 14)

VENDITA online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket e il giorno di spettacolo al Teatro Millepini dalle ore 16.00

17 gennaio 2024

