Esac: costo zero per la valorizzazione della leadership femminile

Gli interventi fanno parte del progetto “Una stanza tutta per sé – Centro Esac Formazione. Spazi fisici, culturali ed economici per la valorizzazione della leadership femminile”, rientrante nelle azioni di “P.A.R.I. –

Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l’equilibrio di genere” della Regione Veneto

Centro Esac Formazione

Un ampio ventaglio di proposte formative a costo zero per i partecipanti sta prendendo avvio al Centro Esac Formazione (via Piazzon 40, Creazzo VI), nell’ambito del progetto “UNA STANZA TUTTA PER SÉ: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile“. Non solo corsi ma attività di gruppo e individuali, finalizzate all’accrescimento personale, all’ampliamento delle competenze professionali e allo sviluppo dei talenti di ogni donna.

Si va, infatti,

dall’attività teatrale (12 ore), che “allena” ad entrare in contatto con le proprie emozioni e affina la capacità di relazionarsi con sé e con gli altri,

al “salotto di confronto” (6 ore), nel quale un artista e un counselor accompagnano i partecipanti ad approfondire il tema dell’identità femminile nella storia, arte letteratura; all’educazione finanziaria per l’emancipazione femminile,

fino ai corsi veri e propri per ampliare le soft e le hard skill leadership correlate e all’attività di mentoring individuale, finalizzata allo sviluppo di nuovi progetti di business.

Questa nuova tranche

di interventi del progetto è dedicata prevalentemente a persone già occupate, quindi, alle titolari d’azienda, alle libere professioniste e alle dipendenti di aziende. Ma le attività sono altresì aperte agli uomini che assieme alle donne vogliono ampliare le proprie competenze e condividere l’obiettivo di equilibrio di genere.

Il progetto “Una stanza tutta per sé” è stato presentato da Esac SPA a valere sulla Dgr. 1522/22 della Regione Veneto “P.A.R.I. – Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l’equilibrio di genere”, ha iniziato a proporre attività per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile dal mese di luglio scorso. Proseguirà con altre iniziative per tutto il 2024.

17 gennaio 2024

Info: esacformazione.it

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)