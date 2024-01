Cercasi nuovo immobile per l’albergo cittadino di via Giordano Vicenza

Comune di Vicenza: albergo cittadino, si cerca un nuovo immobile per l’accoglienza

Presentazione domande entro le 12 dell’1 marzo

Entro venerdì 1 marzo è possibile rispondere all’avviso pubblico esplorativo del Comune volto all’individuazione di un immobile da adibire all’accoglienza. Il servizio viene effettuato ad oggi dall’albergo cittadino di via Giordano, che entro dicembre dovrà però essere liberato in quanto oggetto di esproprio per il passaggio in città della Tav.

Si cerca in particolare un immobile che possa essere disponibile in tempi brevi, già pronto per l’accoglienza o da adeguare allo scopo.

Nel dettaglio, la struttura, di circa 1.300 metri quadrati, dovrà disporre di spazi per l’accoglienza anche notturna, con camere capaci di contenere almeno 70 persone fino ad un massimo di 80, di servizi, di almeno due stanze da adibire a centro diurno, di un’area esterna da utilizzare come parcheggio o per l’installazione di una struttura mobile e di servizi igienici in caso di emergenza.

L’immobile deve trovarsi in una zona della città, non oltre la prima periferia, facilmente raggiungibile e ben servita dai mezzi pubblici.

Tra i criteri che si utilizzeranno per l’individuazione della struttura si terrà conto del contenimento dei costi totali, non solo dell’acquisto ma anche degli eventuali interventi di adeguamento e manutenzione, e dei tempi necessari per dare avvio all’attività.

Gli interessati devono inviare la documentazione indicata nell’avviso pubblico entro le 12 di venerdì 1 marzo esclusivamente via Pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/362785

Vicenza, 17 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa