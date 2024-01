Ieri, nella sala comunale di Villa Lattes, sono nati i comitati spontanei “Aiutiamoci a difenderci”. Davanti a circa 150 persone, provenienti da vari quartieri della città, è stato dato seguito a un progetto di aggregazione che interessa la cittadinanza sul problema sicurezza.

Un progetto che vuole essere un motore propositivo per forze dell’ordine, istituzioni e amministrazione, sensibilizzando quello che è un diritto della cittadinanza e un dovere per chi la governa: quella di poter vivere a Vicenza, non sopravvivere.

Quella di essere sicuri nelle proprie case, nei propri negozi, nelle strade e nei quartieri. Il livello di prevenzione del crimine deve essere proporzionale al crimine stesso.

Nicolò Naclerio

Il comitato, che nasce per volontà di cittadini e commercianti, avrà come megafono politico e consulenza il consigliere comunale Nicolò Naclerio. L’esperienza dello stesso, come consigliere delegato alla sicurezza nella scorsa legislatura, è stata e sarà fondamentale per riuscire a distinguere le proposte nella loro fattibilità per poi presentarle in Consiglio comunale. Come ci ha dimostrato in questi mesi, è riuscito a portare le nostre prime richieste in Consiglio comunale, con il risultato di farle votare all’unanimità. Sia per l’illuminazione in via Legione Antonini, sia per la videosorveglianza nelle zone abitate di Monte Berico.

Villa Lattes – Il comitato

“Aiutiamoci a difenderci” sosterrà, promuoverà e farà selezione di chi vorrà aderire al “Controllo di vicinato”, come prima forma di prevenzione e informazione. In supporto alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale

E’ con lo spirito di chi vuole fare prima di parlare, che questi comitati sono nati. Comitati che non sono “vigilanza privata”, come qualcuno aveva scritto. Senza conoscerci, senza parlarci. Sono l’espressione di una necessità e l’occasione per creare una rete di solidarietà tra “vicini di casa”, tra “vicini di negozio”, tra vicini di quartiere”.

Da mesi notiamo due cose: una inconsistente sensibilità al problema da parte della nuova amministrazione e una criminalità che, senza remore sta prendendo il controllo delle nostre strade. Furti, aggressioni, rapine nei negozi, spaccio ad ogni ora del giorno e della notte, degrado e tossicodipendenza in costante aumento. Queste sono le nuove cartoline dalla città del Palladio.

Queste sono le foto di una Vicenza che non vogliamo, che non vogliamo vivere.

Per contattarci ed aderire all’iniziativa, per promuovere un comitato nel proprio quartiere, potete contattarci nella nostra mail aiutaciadifenderci@gmail.com

Il coordinamento organizzativo