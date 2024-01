Vigili di quartiere, 107 turni e 752 ore a contatto con i cittadini

Sindaco Possamai: Vigili di quartiere «Una presenza frequente e capillare per un rapporto diretto e per raccogliere le segnalazioni»

Nei primi due mesi di attivitàdel nuovo servizio dei vigili di quartiere registra 107 turni per un totale di 752 ore. Impegnati nelle diverse zone della città ci sono una trentina di agenti che dallo scorso novembre, quando è stato avviato il servizio, al 10 gennaio hanno raccolto 44 segnalazioni da parte dei cittadini incontrati durante i turni. Più di 80sono state le attività commerciali e artigianali contattate direttamente dai vigili di quartiere.

A fare il punto sull’andamento del servizio sono stati oggi il sindaco Giacomo Possamai e il comandante della polizia locale Massimo Parolin. Era presente anche l’agente Giancarlo Chemello.

Giacomo Possamai

«I numeri indicati nella nota destinata al Prefetto, per un bilancio dei primi 60 giorni del servizio partito in forma sperimentale il primo novembre, dimostrano l’efficacia della misura messa in campo, realizzata anche grazie alla recente e fondamentale integrazione dell’organico della polizia locale, con sei nuovi agenti, che vedrà da febbraio l’arrivo di altre due risorse – ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai.

Con la loro presenza a piedi e frequente nei quartieri, i nostri vigili di quartiere stanno diventando un punto di riferimento per cittadini e commercianti, con i quali instaurano un rapporto diretto, finalizzato a raccogliere le segnalazione delle problematiche incontrate quotidianamente. Ringrazio quindi la polizia locale per il lavoro svolto finora, sempre contraddistinto da grande professionalità e competenza».

Le attività

Ai 107 turni svolti nei quartieri si aggiungono i controlli quotidiani in centro storico, che il martedì e giovedì si concentrano nell’area del mercato, e le attività nelle zone della Stazione e del Quadrilatero.

Nei quartieri interessati dal servizio, i vigili sono stati impegnati in particolar modo nel controllo a piedi quotidiano dei parchi giochie settimanale dei mercati rionali. Ogni giorno inoltre le pattuglie hanno presenziato l’ingresso e l’uscita degli studenti di alcuni plessi scolastici.

Le segnalazioni

Per quanto riguarda le segnalazioni:

20 hanno riguardato soste vietate ed eccesso di velocità,

9 asfaltature e segnaletica,

6 fenomeni di degrado urbano,

6 veicoli abbandonati, conferimento dei rifiuti e gestione del verde,

2 episodi di presunto spaccio.

