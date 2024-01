La Velcofin Interlocks Vicenza lotta fino alla fine ma deve cedere a Udine 53-59

Parziali: 17-14, 11-19 (28-33); 9-12 (37-45), 16-14

Vicenza:

Belosevic 2 (1/9, 0/2), Togliani 3 (1/5, 1/3 da tre), Pellegrini 21 (6/17, 2/7), Assentato 9 (3/9, 0/4), Vitari 8 (2/4, 2/3); Bevolo 5 (2/9, 0/5), Fontana (0/1 da tre), Sturma 3 (1/5), Peserico 2 (1/3); Reschiglian, Valente e Ruffo NE. All. Zara

Udine:

Bovenzi 10 (2/5, 0/2), Penna 1 (0/1 da tre), Bacchini 6 (2/10, 0/1), Katshitshi 15 (6/9), Shash 8 (3/8, 1/4); Ceppellotti, Cancelli 1, Bianchi 4 (1/2, 0/1), Gregori 14 (5/13, 3/8); Casella NE. All. Riga

Note

Vicenza: 17/62 al tiro, 5/25 da tre, 14/21 ai liberi. Rimbalzi 33 (Togliani 6): 26 dif. + 7 off. assist 12 (Togliani 4), palle rubate 12 (Fontana e Assentato 3), stoppate 2 (Bevolo e Peserico), palle perse 16 (Pellegrini 4). Falli 22, Belosevic uscita per cinque falli.

Udine: 19/48 al tiro, 4/17 da tre, 17/26 ai liberi. Rimbalzi 48 (Katshitshi 10): 40 dif. + 7 off. Assist 9 (Bacchini 3), palle rubate 11 (Bacchini 3), stoppate 4 (Gregori 3), palle perse 23 (Katshitshi 8). Falli 15.

Alla Velcofin Interlocks Vicenza non riesce il colpaccio contro Udine: nonostante una partita giocata alla pari contro le friulane, alle biancorosse non riesce l’impresa di avere la meglio delle seconde della classe, che pur tenute al di sotto dei 60 punti tornano a casa con il successo. Non è bastata la grande prova di Pellegrini, autrice di 21 punti, e l’aver costretto a ben 23 palle perse le ospiti: Vicenza paga delle percentuali troppo basse che non hanno consentito di prendere la leadership della sfida.

L’inizio è tutto biancorosso:

le incursioni offensive di Pellegrini, tornata in quintetto, e Assentato, portano Vicenza vanti prima 5-0 e poi 11-6, con le ospiti molto fallose e tenute in partita solo dalla vena di Katshitshi, faro offensivo della squadra dopo l’infortunio di Ronchi. È Gregori quindi a dare un’accelerata alla Delser nel momento di difficoltà, ma nonostante la tripla dell’ala Vicenza torna avanti anche di 4 nel finale di frazione e chiude con un possesso pieno di vantaggio i primi 10′.

La caratura delle ospiti viene fuori nella seconda frazione, quando un parziale di 10-0 ribalta la contesa: è proprio Gregori l’elemento in più della squadra ospite, tanto che mette a referto 5 punti del break. Pellegrini oggi però non è mai doma e sblocca le sue compagne nel momento di maggiore difficoltà, anche se nel pitturato Katshitshi continua a creare diversi grattacapi alle lunghe della Velcofin, mettendo 7 punti a tabellino nel solo secondo quarto. Vicenza torna ancora a -3 (26-29) con l’unico canestro della partita di Belosevic, quindi finisce alla pausa lunga distanziata di cinque punti, superata ma ancora in partita.

La Velcofin

si cerca in tutti i modi di recuperare, ma nella terza frazione vede nuovamente la Delser scappare: trascinata ancora una volta da Gregori, oltre che alle incursioni in penetrazione di Bianchi e Bovenzi, la squadra ospite arriva ad avere anche 10 lunghezze di vantaggio. Vicenza litiga ancora con il ferro, ma nel finale con Vitari e Peserico torna alla singola cifra di svantaggio, lontana 7 punti.

Nell’ultimo quarto il distacco arriva anche a 11 punti, anche se Vicenza ricuce in un paio di circostanze fino a -8, prima con Togliani e poi con Vitari. Nel momento decisivo però, un paio di sbavature difensive non consentono di proseguire la rimonta, con Udine che rintuzza sempre il vantaggio. Nel finale comunque, un’immensa Pellegrini, oggi veramente mai doma, riesce comunque a riportare le sue compagne fino a -6, distacco con cui si chiude la sfida.

Vicenza esce quindi sconfitta dalla partita contro Udine 53-59. I segnali positivi ci sono stati comunque, anche se purtroppo non sono coincisi con la vittoria. Ora, le ragazze di coach Zara sono attese dalla Martina Treviso, battuta da Umbertide nell’ultimo turno, per la seconda partita del girone di ritorno. Sarà un match difficile, ma più alla portata di questa sfida contro Udine. Con una grande prova si può tornare sotto i Berici con i due punti.

