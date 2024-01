Valdagno, Finisterre: domani Baliani al Cinema Teatro Super

Cinque narrazioni, cinque situazioni estreme che sono testimonianza di un coraggio silenzioso, semplice e necessario – Valdagno, Finisterre

Mercoledì 17 gennaio, alle ore 21.00, torna a Valdagno Marco Baliani e porta sul palco del Cinema Teatro Super il suo “Del coraggio silenzioso”. Lo spettacolo, con una drammaturgia semplice ma potente che si regge sulle parole dell’attore e la musica dal vivo di Giorgio Gobbo, si inserisce nella rassegna “Finisterre – Teatro ai confini 2024″.

Marco Baliani

“Di solito si associa alla parola ‘coraggio’, un’azione eclatante, dettata da un’urgenza impellente, un’azione che sfida la morte e se ne appropria, mostrando una luminosa presenza dell’umano” – spiega l’attore, autore e regista, esponente di spicco del teatro di narrazione nella presentazione dello spettacolo –

“Ma c’è un altro tipo di coraggio, silenzioso e non appariscente, ed è di questa declinazione della parola Coraggio che questo spettacolo vuole dire. Il coraggio silenzioso agisce nell’essere umano quasi inaspettatamente, non presuppone una tempra guerriera, non si staglia sulla scena per mostrarsi nella luce, non si aspetta ricompensa, neppure quella, postuma, del racconto esaltante.

Questo coraggio agisce in forma sottomessa, agisce anch’esso per un’urgenza ineludibile, ma non pretende riconoscenza, non attende un ringraziamento, colui o colei che lo attuano lo fanno per necessità, una necessità che ha a che fare con la profondità dell’umano che è in noi, a cui è perfino difficile dare una spiegazione.

Parole come compassione, solidarietà, altruismo, amore, carità, bontà, cercano di circoscrivere il mistero umano di quell’atto ma più che altro ne delimitano solo il valore empatico, perché non ci sono parole che spiegano come quell’impulso ad agire, nonostante tutto, avvenga in individui che di colpo ‘sentono’ di dover compiere un gesto per loro improvvisamente ‘necessario'”.

“Finisterre – Teatro ai confini 2024”

è la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale. I biglietti singoli hanno un costo di 12 euro (intero), 6 euro (ridotto U30) e 10 euro (gruppi minimo 10 persone). Abbonamento intero a tutti gli spettacoli al costo di 60 euro, ridotto under30 a 30 euro. Possibilità anche di card per tre spettacoli a scelta al costo di 30 euro.

Info: Ufficio Eventi e Cultura 0445.428223 – www.finisterre-valdagno.it – eventiecultura@comune.valdagno.vi.it

Marco Baliani Del coraggio silenzioso di e con Marco Baliani

Musica dal vivo di Giorgio Gobbo

Collaborazione alla drammaturgia Ilenia Carrone

