Patente falsa a Vicenza: denunciato uomo di origine kosovara

Vicenza, alla guida di un’autovettura con patente falsa: denunciato dalla Polizia di Stato

Alle 22.40 dei lunedì 15 gennaio 2024, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della Questura hanno proceduto d’iniziativa al controllo di un’autovettura OPEL ASTRA in transito a Vicenza, in Via Torino.

A bordo due uomini di origine kosovara: in particolare, l’esame della patente del conducente, evidenziava la presenza di alcune piccole sbavature di stampa, tanto che i Poliziotti ritenevano necessario approfondirne il controllo con una lente di ingrandimento specialistica fornita dalla Polizia Scientifica.

Ed in effetti, l’esame al dettaglio del documento ne evidenziava la falsità.

La patente veniva quindi sequestrata e il possessore accompagnato in Questura per il foto-segnalamento. All’esito veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di falsità materiale.

Lo stesso, un kosovaro del 2001 domiciliato ad Arzignano, veniva inoltre sanzionato amministrativamente ai sensi del Codice della Strada (art. 116 c. 15/17) per guida senza aver conseguito la patente.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte – Ufficio Stampa – Questura di Vicenza

Vicenza, 16 gennaio 2024