Mario Isnenghi presenta il suo ultimo libro: 18 gennaio in Bertoliana

Mario Isnenghi: “Tragico Controvoglia. Studi e interventi 1968-2022”

Giovedì 18 gennaio, alle 17.30 nella sede della Bertoliana di Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12), Istrevi (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Vicenza “Ettore Gallo”) e la biblioteca civica inaugurano il nuovo anno con la presentazione dell’ultimo libro di Mario Isnenghi “Tragico Controvoglia. Studi e interventi 1968-2022”, edito da Ronzani nel 2023.

Mario Isnenghi

Storico tra i più autorevoli della scena culturale veneta e italiana, Isnenghi raccoglie nel volume non una semplice antologia di scritti, ma un intreccio di temi che non seguono un’ordine cronologico, ma alcuni filoni da sempre a lui cari, come la storia, la letteratura, la politica, i quali connotano la sua inconfondibile cifra stilistica.

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Renato Camurri, dell’Università di Verona; dialogheranno con l’autore Matteo Giancotti, docente all’Università di Padova, e Andrea Martini, direttore dell’Istituto storico Veronese della Resistenza e dell’età contemporanea.

Cinque i capitoli del volume

Fra letteratura, politica e storia; Testi e contesti; Gli incroci dei convegni di Bressanone; Vincere perdendo: Interventi e occasioni. Il primo di essi è l’analisi del nesso tra storia, letteratura e militanza intellettuale, racchiuso nel famosissimo “Il mito della Grande Guerra”. Libro che ha indicato un nuovo approccio all’analisi del primo conflitto mondiale. L’originalità e l’acutezza di tale lettura è diventato per Isnenghi un metodo, poi applicato ad altre epoche. Quali ad esempio: il Risorgimento, nel racconto dell’Aspromonte, o nel testo dedicato ad Ippolito Nievo, per arrivare agli interventi su Mario Rigoni Stern e Luigi Meneghello nei recenti centenari. Seguono poi pagine dedicate all’attualità politica comparse in diversi quotidiani. Ma anche altre scritte per un pubblico non accademico.

Ingresso libero. Per informazioni: info@istrevi.it 0444 323228; consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it 0444 578211.

Vicenza, 16 gennaio 2024

