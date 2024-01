Malga Cornetto: pubblicato il nuovo bando di gestione

Si concluderà il 29 gennaio 2024 la procedura di raccolta delle offerte economiche per l’affidamento in concessione del ristoro Malga Cornetto. La concessione, che ha per oggetto la gestione della struttura di proprietà del comune, avrà durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni previo accordo tra le parti.

Malga Cornetto

Si trova nel comune vallense a pochi passi dall’Ossario del Pasubio. Negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per i tanti escursionisti che frequentano la Catena del Sengio Alto che fa parte delle “Piccole Dolomiti”.

Il Monte Cornetto, i Tre Apostoli, il Monte Baffelan la Cima Offre e la Sisilla offrono un’esperienza unica a chiunque voglia passare un po’ di tempo nella natura.

Che si tratti di esperti di montagna che si cimentano in sentieri, vie ferrate o arrampicate che si sviluppano su questa catena montuosa o di semplici camminatori che preferiscono affrontare il percorso della Strada del Re passando per il Ponte Tibetano, tutti conoscono Malga Cornetto. Diventata negli anni una tappa fissa sia per un caffè o una colazione prima della partenza che per ristoro o momento di relax a fine escursione.

La procedura di la gara per l’assegnazione della concessione dello stabile e delle sue pertinenze parte da un importo a base d’asta di € 15.000,00 più IVA annui. Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Valli del Pasubio. Entro e non oltre le ore 12:00 del 29 gennaio 2024.

Federico Pozzer

“Auspichiamo che Malga Cornetto – ha spiegato il Vice Sindaco Federico Pozzer – possa continuare ad essere protagonista del territorio di Valli del Pasubio. Dobbiamo ringraziare il gestore uscente per aver creduto nelle potenzialità della struttura negli ultimi 10 anni. Portandola ad essere un fiore all’occhiello della ricettività del nostro territorio”.

“A completamento dell’attività già esistente di somministrazione di bevande e alimenti come previsto dal bando, il Concessionario dovrà realizzare alcuni interventi quali:

la posa di una staccionata in legno per il contenimento del bestiame presente nel pascolo limitrofo,

l’installazione di una bacheca esplicativa e descrittiva della via ferrata del ‘Vajo Stretto’,

la messa a disposizione a chi ne facesse richiesta (con formula del noleggio) di attrezzatura da montagna e da arrampicata

E non meno importante un’offerta culinaria con menù composto di prodotti tipici locali”.

Tutte le informazioni relative alla gara per l’assegnazione della concessione di Malga Cornetto sono disponibili rivolgendosi all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Valli del Pasubio. O consultando il sito internet: www.comune.vallidelpasubio.vi.ti

Tel. 0445 590 400 Fax 0445 590 280 E-mail: info@comune.vallidelpasubio.vi.it certificata: vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net

Ufficio Stampa Valli del Pasubio