Gonzato Group firma i parapetti della Seven Seas Grandeur

Design e made in Italy a bordo della Seven Seas Grandeur – Gonzato Group firma i parapetti di tutte le scale della prestigiosa nave

Sesto vascello della Regent Seven Seas Cruises – la compagnia di crociere più esclusiva al mondo – Seven Seas Grandeur è stata varata ad Ancona lo scorso 14 novembre e accoglie al suo interno numerosi prodotti realizzati su misura dalla Divisione Contract di Gonzato Group.

Ispirata al passato e sorprendentemente reinventata per il futuro, questa magnifica nave è stata progettata dal pluripremiato Studio DADO e realizzata da Fincantieri in poco più di due anni. Con una stazza lorda di 55.500 tonnellate, uno staff di 548 persone e una capacità di soli 746 ospiti, Seven Seas Grandeur offrirà uno dei più alti rapporti spazio/personale – ospite del settore, garantendo agli ospiti, fin dal momento in cui metteranno piede a bordo, un servizio senza pari e i più elevati standard di ospitalità.

Gonzato Group

Stile raffinato, eleganza insuperabile e bellezza mozzafiato sono le cifre stilistiche che caratterizzano questa nave, in grado di superare le più esigenti aspettative.

373 suite che, vanno dai 400 ai 40 metri quadri,

una SPA esperienziale,

5 ristoranti, lounge e bar, boutique on board, teatri,

un attrezzatissimo fitness center

percorsi outdoor per fare jogging

sono solo alcuni degli elementi che renderanno indimenticabili le crociere a bordo di questo vascello.

Completano l’offerta una collezione d’arte permanente di 1600 pezzi tra i quali:

un uovo di Fabergé,

diverse opere di Picasso,

una scultura di ciliegio Bonsai in bronzo e vetro fuso

un arazzo alto 40 piedi, intessuto a mano dal rinomato artista brasiliano Walter Goldfarb.

Seven Seas Grandeur

Ogni più minimo dettaglio è stato oggetto di attenta valutazione e progettazione, sia dal punto di vista del design e dei materiali che da quello della sicurezza per gli ospiti. Non è un caso quindi che Gonzato Group sia stata scelta per progettare e realizzare tutti i parapetti vetrati delle scalinate, le balaustre, i piantoni sparti gente e i corrimani nelle aree di poppa e di prua che uniscono i 14 ponti percorribili della nave.

Ispirati allo stile liberty, che caratterizza tutti gli spazi comuni, questi elementi sono stati ingegnerizzati da Gonzato Group. Su disegno della committenza, e realizzati interamente in ottone. Un materiale che necessita di una lavorazione particolare e molto delicata. Soprattutto per le forme arrotondate dei vari elementi, che deve tener contro della duttilità e malleabilità di questo nobile metallo. In grado però di offrire, se trattato con sapienza, impareggiabili risultati estetici come in questo caso.

Per proteggere i prodotti dall’ossidazione, tipica dell’ottone, ogni singolo elemento è stato sottoposto a un articolato processo di brunitura che conferisce al metallo non solo resistenza agli agenti atmosferici ma anche un effetto materico, ricercato e dal sentore antico.

Questa prestigiosa realizzazione conferma ancora una volta la capacità di Gonzato Group di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale. Offrendo soluzioni custom non solo esteticamente in linea con le più evolute tendenze stilistiche. Ma anche sicure nell’utilizzo e funzionali agli spazi in cui vengono installate.

