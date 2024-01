Giulia Gennaro (FdI): furti con scasso alle auto a Vicenza est

È da mesi ormai che nella zona di Vicenza est (strada Cà Balbi,Stanga, Setteca’, Bertesinella) si verificano furti con scasso alle auto dei cittadini – Giulia Gennaro (FdI)

Ieri l’ennesimo episodio

con ben due furti con scasso nei pressi della scuola materna Battilana. Proprio nell’ orario in cui le mamme si apprestano ad andare a prendere a scuola i propri bambini.

Giulia Gennaro (dirigente provinciale di Fratelli d’Italia) allertata subito dell’accaduto commenta:

“In seguito agli ultimi episodi di furti con scasso d’auto nella zona est di Vicenza, desidero rivolgere un appello urgente al sindaco a nome dei cittadini locali.

Chiedo con forza di potenziare la presenza delle forze dell’ordine e di avviare un programma concreto volto a rafforzare la sicurezza nella nostra città. La collaborazione di tutti è essenziale per garantire un ambiente sicuro e tranquillo per i residenti.

I cittadini avvertono un senso di abbandono da parte dell’amministrazione attuale e reclamano risposte tangibili alle loro preoccupazioni. Al di là dell’organizzazione di eventi, è cruciale che il sindaco e l’amministrazione dimostrino un impegno concreto nel soddisfare le necessità di sicurezza e benessere della comunità locale.

Sono 8 mesi

che il sindaco è al comando della città e nulla di ciò che era stato promesso, per quanto riguarda la sicurezza è stato attuato, se non il vigile di quartiere. Che come stiamo notando tutti, serve a gran poco e non può sopperire alla escalation di delinquenza che si vede in città.”

