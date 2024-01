Casetta dei libri a Sovizzo: un luogo di scambio tra lettori

A Sovizzo arriva la prima Casetta dei libri

L’inaugurazione si terrà mercoledì 17 gennaio nel parco giochi di via Carducci

A Sovizzo apre le porte la prima “Casetta dei libri”. Un contenitore dove i cittadini potranno lasciare i propri libri già letti e portarne a casa altri, lasciati a loro volta da anonimi lettori.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 17 gennaio alle ore 14:30 nel parco giochi di via Carducci, all’angolo con via Pascoli, dove è stata collocata la prima casetta.

Lo scopo dlla Casetta dei libri

“Abbiamo posto in opera questa “Casetta di Scambio Libri” affinché i nostri cittadini possano portare a casa o leggere al parco i libri riposti al suo interno” – spiega Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo -. “È possibile prendere a prestito i manuali, ma anche portare i propri nella casetta. Sia per incentivarne il riciclo, sia per condividere con altri le proprie letture”.

Il Book Crossing è un’iniziativa di distribuzione gratuita di libri, che nasce dall’idea di lasciare i manuali nell’ambiente naturale ed urbano, affinché possano essere ritrovati, letti e riletti da più persone, per farli proseguire nel loro viaggio di condivisione.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento speciale va alla Falegnameria F.G. di Giurato Luigi e figli. Così come alla Ditta Pozza Marino snc di Pozza Federico & Company per la realizzazione della casetta. Ma anche al Signor Fantelli Luca per il progetto grafico” – sottolinea il Primo Cittadino“. Questa appena realizzata vuol essere la prima di una serie di casette sparse sul territorio comunale Casette che andranno a creare una biblioteca diffusa ed alla portata di tutti”.

Sovizzo, 15 Gennaio 2024

Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa