Bassano: ripristino scavi, modifiche alla viabilità, asfaltatura

Sono iniziati in questi giorni nuovi lavori di asfaltatura e predisposizione della segnaletica orizzontale per il ripristino di scavi dopo la posa della banda ultralarga in varie strade del Comune di Bassano del Grappa.

In occasione di questi interventi,

fino al 16 febbraio 2024, escluso i giorni festivi e prefestivi, e comunque per i tempi strettamente necessari, è previsto il restringimento della carreggiata con divieto di sosta ai lati della sede stradale e l’istituzione del senso unico alternato di circolazione.

Queste le strade interessate:

via Calabria, via Emilia, via Lombardia, via Molise, via Piemonte, via Tre Ponti, via Umbria, strada Rolandi, via Beato Angelico, via degli Alpini,

viale Armando Diaz, via Raffaello Sanzio, quartiere XXV Aprile, strada Rivana, via Conco, via Gallio, via Levico, via Rivana, via Tonezza, via Canove,

via Villaggio Europa, contrà San Giorgio, via Concetto Marchesi, via Don Luigi Sturzo, via Roana, via Angarano,

strada San Rocco, via San Patrizio, via SS. Fortunato e Lazzaro, strada Melagrani, strada San Rocco, via San Marco, strada Cartigliana,

via Monsignor Ferdinando Rodolfi, viale Aldo Moro, strada del Tesoro, strada delle Scuole, via Wagner, via Travettore, via Ippolito Nievo,

Oltre a:

via Negrofumo, via Travettore, via dell’Ospedale, piazza Firenze, via Michelangelo Buonarroti, viale Toscana, via Bombardini, via Vaccari,

strada Cartigliana, via Cesco Baseggio, via Gerola, via Giovanni Bernardoni, via Salieri, strada Santa Croce, via Johann Sebastian Bach,

via Mozart, via del Cristo, via Leonardo Da Vinci, via Niccolò Copernico, via Urania, via Muhlacker, via Brigata Granatieri di Sardegna, via Ca’ Dolfin, via Piccini,

strada degli Orti, via Bernardo Zilotti, via Giovanni Bernardoni, via Vecchia Colomba, via Ca’ Baroncello, via Ca’ Rezzonico, via Pascoli, via Portile.

Bassano del Grappa, 16 gennaio 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa