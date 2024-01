Andamento demografico anno 2023: Thiene torna a crescere

In questi anni di preoccupante e generale denatalità e decrescita della popolazione, stando a quanto fotografano i dati registrati dall’Ufficio Statistica del Comune, Thiene può essere soddisfatta dell’andamento demografico dell’anno 2023.

Andamento demografico: il commento del sindaco, Michelusi

«I dati sono buoni – è il commento del sindaco, Giampi Michelusi – e raccontano di attrattività della Città sul territorio quanto a servizi erogati, strutture, sicurezza, possibilità di lavoro e qualità della vita. Questo ci incoraggia a continuare con determinazione pur sapendo che il contesto generale è quello che conosciamo bene. Per quello che compete all’Amministrazione Comunale stiamo intensificando le azioni a favore della famiglia».

L’assessore Savio spiega i dettagli degli aiuti rivolti alle famiglie

«Il supporto alle famiglie, e alle giovani famiglie in particolare, si gioca su numerosi piani – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Anna Maria Savio –. Rimanendo a quanto di competenza, nel 2023 abbiamo aiutato con le azioni specifiche di rete dell’Ufficio d’Ambito 33 famiglie thienesi con i voucher “Fattore famiglia”, per favorire la fruizione dei servizi all’infanzia della fascia da 0 a 3 anni, e altre 55 con i contributi del bando “Famiglie fragili”, destinato a famiglie con un solo genitore o con prole numerosa.

Con le iniziative specifiche attuate dallo Sportello Famiglia, dal programma PIPPI e con la collaborazione dell’associazionismo abbiamo promosso corsi ed incontri a supporto della genitorialità. In più con l’annualità 2024 si darà avvio alla progettualità del bando “Insieme con le famiglie” che prevederà una formazione per gli operatori, un rafforzamento della rete territoriale al fine di permettere l’erogazione di voucher a sostegno della genitorialità e l’organizzazione familiare».

Conclude Savio: «L’accoglienza di una città si crea anche con piccolissimi e semplici gesti. Quest’anno abbiamo voluto inviare gli Auguri dell’Amministrazione Comunale agli anziani che festeggiavano il traguardo degli 80, 85, 90 e 95 anni, oltre che ovviamente ai centenari. In più abbiamo incontrato tutte le famiglie dei nuovi nati per un saluto di benvenuto che è stato accolto davvero con grande interesse in momenti di forte empatia ed emozione».

Andamento demografico: i numeri dei cittadini residenti

Al 31 dicembre 2023, infatti, i thienesi residenti in città risultano 24.059 con 47 unità in più rispetto al 2022 e la conferma di una maggiore presenza femminile, che supera quella maschile di 623 unità.

Ma non è tutto. Il 2023 vede anche un incremento delle nascite di 46 unità con ben 189 nati nel 2023 rispetto ai 143 del 2022. I nomi scelti per i nuovi nati registrati nell’anno vedono, per i fiocchi azzurri la preferenza ai nomi: Tommaso, Riccardo, Alessandro e Nathan. Mentre per i fiocchi rosa, invece, i preferiti sono Vittoria e Matilde.

Calano i decessi, che passano da 288 nel 2022 a 226 nel 2023 e che sono dunque in diminuzione di 62 unità.

È incrementato il saldo migratorio: sono risultate in aumento le persone che hanno scelto Thiene come Comune di residenza, con un saldo, tra iscritti e cancellati, in positivo di 84 unità rispetto all’anno precedente che si fermava a 31 unità.

Nel 2023 i nuovi iscritti nei registri anagrafici del Comune di Thiene per immigrazione sono stati 1.020 (erano 992 nell’anno precedente): di questi 517 sono i maschi e 503 le femmine e, quanto a nazionalità, 624 gli italiani e 396 quelli di nazionalità straniera. Ancora, di questi 1.020 immigrati complessivi ben 826 provengono da altri Comuni italiani e 194 dall’estero.

Con riferimento a questi ultimi cittadini provenienti dall’estero, va sottolineato che 28 casi sono costituiti da cittadini italiani precedentemente iscritti all’AIRE che hanno scelto di rimpatriare e che 166 sono i cittadini stranieri hanno scelto Thiene come primo Comune italiano di iscrizione.

La fotografia della popolazione residente registra un’età media di 45 anni, in costante e progressivo aumento rispetto agli anni precedenti: l’età media era 44,76 nel 2022 e 44,54 nel 2021.

Le famiglie

Il numero di famiglie al 31 dicembre 2023 è risultato in aumento rispetto all’anno precedente: da 10.508 a 10.617 unità con 109 nuclei in più ed un incremento dei nuclei familiari formati da un singolo componente e da due componenti. Le famiglie con figli risultano essere 4.262 rispetto al totale di 10.617.

I matrimoni, separazioni e divorzi

Anche il numero dei matrimoni è stato in crescita: nel 2023 sono stati celebrati in totale n. 82 matrimoni, mentre erano 71 quelli celebrati nel 2022. In particolare risulta preferito il rito civile, visto che il numero dei riti celebrati nelle sale comunali passano da 43 del 2022 a 59 del 2023. Va sottolineato che 7 riti civili sono stati celebrati su delega. Infatti, queste coppie, seppur non residenti a Thiene, hanno preferito e chiesto di poter celebrare questo importante evento nel nostro Comune. In leggera diminuzione, invece, i matrimoni con rito religioso che nel 2023 sono stati 23 mentre nel 2022 erano 28.

Gli accordi di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sono stati 4, i divorzi registrati 11.

Nel mese di agosto 2023 è stata celebrata un’unica Unione Civile.

Sono state registrate all’Anagrafe 8 nuove convivenze di fatto, in diminuzione, dunque, rispetto al 2022, anno in cui ne sono state registrate 12.

I centenari

I cittadini che hanno festeggiato i 100 e più anni di età sono stati sette, 1 maschio e 6 femmine. Le più anziane sono due signore che hanno già raggiunto i 103 anni.

L’invecchiamento della popolazione viene confermato anche quest’anno: l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni) per il 2023 attesta 166 anziani per ogni 100 giovani.

La fascia d’età (0-14 anni)

Questa fascia consta di 3.196 unità, con una leggera prevalenza femminile, che rappresentano il 13,28% del totale dei residenti.

I bambini in questa fascia di età che hanno cittadinanza straniera sono stati 581. Tra questi, pur mantenendo la cittadinanza straniera, 458 sono nati in Italia e solamente 123 risultano essere nati all’estero.

La popolazione di cittadinanza straniera

La cittadinanza straniera è risultata in aumento dello 0,79% sull’anno precedente. Si è attestata a 3.196 unità nel 2023 contro le 3.171 del 2022 e rappresenta il 13,28% della popolazione.

Il dato relativo alla variazione percentuale della popolazione italiana sull’anno precedente è + 0,11%.

Le nuove cittadinanze italiane sono state 203.

Nel dettaglio 87 sono state le cittadinanze concesse con Decreto del Presidente della Repubblica a stranieri che hanno vissuto legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Mentre 83 sono quelle concesse a figli minori conviventi con genitori che hanno acquistato la cittadinanza del nostro Paese. 19 sono le cittadinanze concesse con Decreto del Prefetto a cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. 1 la cittadinanza concessa in quanto discendente da avi italiani. Sono 13 quelle a ragazzi diciottenni, nati in Italia da genitori stranieri e risieduti nel nostro Paese senza interruzioni, che hanno dichiarato al Sindaco di Thiene di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Foto di copertina Giampi Michelusi sindaco di Thiene

Credit foto: Circolo Fotografico Citta di Thiene, Rinaldo Todescato

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Thiene. I dati sono pubblicati sul sito del Comune

Thiene, 16 gennaio 2024