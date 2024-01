Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley riparte con il botto: suo il derby contro Noventa (3-0)

Con il netto successo nella sfida provinciale le ragazze di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari iniziano al meglio il 2024 e agganciano il terzo posto in chiave play off

Inizia al meglio il 2024 ufficiale di Vicenza Volley, con le ragazze allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari che si impongono nettamente nel derby di B1 femminile (girone B) contro l’Ipag Volley Noventa, superata 3-0 ieri sera (sabato) al palazzetto cittadino di via Goldoni.

Per le beriche locali,

un match dall’andamento lineare, con primo e terzo set nettamente vinti da Vicenza, che poi ha rischiato qualcosina nel secondo, conquistato con il minimo scarto. Fondamentale spartiacque, l’attacco, con il 42% biancorosso contro il 24 ospite. Per le padrone di casa, 12 punti a testa per le schiacciatrici Chiara Costagli e Chiara Boninsegna, con l’opposta Lidia Digonzelli (9) e le centrali Martina Pegoraro (7) e Melissa Andeng (8 con il 73% offensivo) vicine al traguardo statistico, ben orchestrate in regia da Spinello, mentre a dirigere la seconda linea ci ha pensato con sicurezza il libero Silvia Formaggio. Dalla panchina, ingressi per Adriana Simpsi e Valeria Bauce (1 ace).

Pierantonio Cappellari

“Il primo match dopo la sosta natalizia – commenta Pierantonio Cappellari, vice allenatore di Vicenza Volley – è sempre un po’ particolare perché bisogna ritrovare il ritmo partita. Nel periodo abbiamo lavorato molto anche se in questo match non siamo riusciti a riportare tutto sul campo. Noventa è stata caparbia a fronteggiare le molteplici assenze per infortunio, lottando al massimo e mettendoci in difficoltà nel secondo set con il servizio, fondamentale dove noi siamo stati un po’ meno brillanti, mentre per il resto siamo riusciti a controllare la partita, seppur giocando a ritmi un po’ più bassi.

Ora ci rituffiamo in una nuova settimana di lavoro, sabato chiuderemo il girone d’andata con la trasferta a domicilio del Volley Academy V&V, avversario assolutamente da non sottovalutare nonostante l’ultimo posto”.

Con il bottino pieno conquistato, Vicenza Volley sale a quota 20 e sorpassa Arena Volley (ko casalingo contro Ostiano per 1-3), agganciando il terzo posto a braccetto con Orotig Peschiera Ponti e affacciandosi così all’area play off, obiettivo stagionale del sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi.

VICENZA VOLLEY-IPAG VOLLEY NOVENTA 3-0

(25-19, 25-23, 25-15)

VICENZA VOLLEY:

Spinello, Costagli 12, Pegoraro 7, Digonzelli 9, Boninsegna 12, Andeng 8, Formaggio (L), Simpsi, Bauce 1. N.e.: Tasholli, Roviaro, Andreatta (L). All.: Cavallaro

IPAG VOLLEY NOVENTA:

Bazzoli 7, Scaccia 1, Ramingo 8, Gambalonga, Marcuzzi 7, Canazza 9, Destro (L), Bussolo, Leonardi 2. N.e.: Zanguio, Gomiero, Pastorello. All.: Gemo

ARBITRI: De Benedetto e Ghirardini

NOTE: Durata set’ 25’, 29’, 22’ per un totale di 1 minuto e 16 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 11, ace 2, ricezione positiva 66% (perfetta 22%), attacco 42%, muri 4, errori 23

Ipag Volley Noventa: battute sbagliate 8, ace 8, ricezione positiva 55% (perfetta 26%), attacco 24%, muri 2, errori 26.

Nelle foto di Daniele Marangoni, il successo di Vicenza Volley nel derby contro Noventa

VICENZA, 14 GENNAIO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it