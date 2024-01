Maltauro (Lega): “Stanza del buco” e fumeria di crack a cielo aperto

“Stanza del buco” e fumeria di crack a cielo aperto dietro l’ex tribunale di Santa Corona, Maltauro (Lega): “ Sull’ex Tribunale di Santa Corona la nostra visione è una nuova Biblioteca moderna ed europea, quella del Sindaco uno spazio dedicato a droga e degrado?”

Maltauro – “Emerge dalla stampa e dalle segnalazioni dei cittadini che lo spazio dietro l’edificio dell’ex tribunale di Vicenza, tra Contrà Santa Corona e Contrà Canove, si trova in uno stato di degrado in costante peggioramento. In pieno centro storico, qualche passo laterale da corso palladio.

Un teatro scabroso di siringhe, confezioni di aghi e pipette per drogarsi, una vera e propria “stanza del buco”. Che campeggia negli spazi dell’ex Palazzo di giustizia e nel cuore del quartiere di Santa Corona.

Per quel quartiere

e in quegli spazi era stata avviata una progettualità chiara da parte dell’ex amministrazione di centrodestra: una nuova sede complessiva per la Biblioteca Bertoliana. Dando a Vicenza uno spazio moderno all’altezza delle grandi biblioteche europee e in grado di corrispondere alla crescita universitaria della città. Una visione sviluppata negli anni tra interlocuzioni con gli enti, studi di fattibilità, progetti biblioteconomici e stanziamenti di milioni di euro.

Un’eredità che il Sindaco Possamai in pochi mesi ha però cancellato, togliendo tutte le risorse stanziate e previste e facendo calare un silenzio gelato sulle prospettive della nuova Bertoliana e sul rilancio di quella zona, in cui molti vicentini abitano e lavorano. Un’atteggiamento passivo, determinato da poco coraggio e da poche idee, che ha portato all’intensificazione del degrado presente in quell’area.

Poche settimane fa come Consigliere comunale, assieme ai colleghi dell’opposizione di centrodestra, abbiamo raccolto più di 500 firme. A sostegno della continuazione del progetto della Nuova Bertoliana all’ex Tribunale.

In Consiglio Comunale

In occasione dell’ultima seduta di Bilancio previsionale, è stato approvato all’unanimità un mio ordine del giorno presentato come Capogruppo della Lega indirizzato all’attivazione di un lavoro bipartisan in III commissione consiliare cultura per dare concretezza alla progettualità della nuova Bertoliana clamorosamente stoppata, valutando insieme azioni e prospettive utili a portare a casa il risultato.

Azioni, stimoli e impegni che ad oggi non hanno seguito e che non possono più attendere di fronte al degrado progressivo che sta interessando quell’area. L’amministrazione comunale deve cominciare a dimostrare più attenzione e più cura, nel rispetto dei residenti e della città storica che, per noi, dovrebbe essere teatro virtuoso di studenti e turisti e non scenario tenebroso di tossicodipendenti e accattoni.

Questa tendenza va invertita prima che sia troppo tardi, non è accettabile vedere universitari che in questi giorni in piena sessione d’esami faticano a trovare posti e spazi sufficienti per studiare e, dall’altra parte, accattoni e clochard che di spazi ne guadagnano di giorno in giorno. È davvero ora di passare dalla campagna elettorale alla risposte concrete, con un po’ più di coraggio e più cura verso Vicenza e i vicentini.”

Vicenza, 15 gennaio 2024

Lo dichiara il Capogruppo della Lega del Consiglio Comunale di Vicenza Jacopo Maltauro.