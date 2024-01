Bassano: Servizio Civile Universale, pubblicato il nuovo bando

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di 16 operatori volontari che prenderanno parte al Servizio Civile Universale del Comune di Bassano del Grappa. Grazie a tre progetti finanziati dal Dipartimento ministeriale per le Politiche Giovanili che si realizzeranno nel 2024/2025.

Il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it mette a disposizione degli aspiranti volontari tutte le informazioni e le guide, con un linguaggio semplice e comprensibile, per orientarli alla scelta migliore.

I progetti del Comune di Bassano del Grappa sono tre:

– Bassano inclusiva contro la povertà: 8 posti;

– InnovAction=Giovani in azione per la città: 4 posti;

– Know-How demografico, Informare ed orientare nella transizione digitale: 4 posti.

“Il Servizio Civile Universale –

commenta l’assessore alle Politiche Giovanili, Mariano Scotton – si presenta ai ragazzi in una fase importante della loro crescita e offre loro l’opportunità di sviluppare importanti competenze. Ponendo le prime basi per un futuro professionale all’interno di una struttura complessa e organizzata. Allo stesso tempo, la loro presenza nei nostri uffici è importante per l’aiuto, il confronto e le nuove idee che le giovani generazioni possono offrire”.

Le candidature sono aperte ai giovani con cittadinanza italiana (oppure di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, oppure di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia) che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato i 28 anni di età (fino a 28 e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

I progetti saranno presentati in un incontro pubblico. In programma il prossimo giovedì 1 febbraio alle ore 17.00 in sala Tolio (via Jacopo Da Ponte, 39).

Le domande di partecipazione

dovranno essere presentate entro le ore 14.00 di giovedì 15 febbraio. Esclusivamente tramite la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, al link: https //domandaonline.serviziocivile.it./. Per accedere bisogna essere in possesso dello SPID.

Il servizio civile durerà 12 mesi, con orario pari a 25 ore settimanali, e ai partecipanti sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

La selezione dei candidati sarà effettuata il prossimo 22 febbraio alle ore 8.30 presso i Servizi Sociali da un’apposita commissione che valuterà gli eventuali titoli ed esperienze curriculari, e sottoporrà i candidati ad un colloquio.

Bassano del Grappa, 15 gennaio 2024