Premio Città di Rosà 2024: assegnazione il 20 gennaio in Comune

Premio “Città di Rosà” 2024: sabato 20 gennaio l’assegnazione durante il Consiglio Comunale

A ridosso della festa del patrono S. Antonio Abate del 17 gennaio, è in programma sabato 20 alle 17 in Municipio la riunione del consiglio comunale, a cui seguirà la cerimonia di assegnazione del Premio “Città di Rosà”.

Questa mattina in Municipio il sindaco Elena Mezzalira e l’intera giunta comunale hanno presentato l’appuntamento, annunciando la scelta della Commissione cultura, avvenuta all’unanimità lo scorso 9 gennaio.

Il 2024 il Premio “Città di Rosà” viene assegnato a Padre Giovanni Didonè

Nato a Cusinati di Rosà il 18 marzo 1930, padre missionario nella Congregazione Saveriana, il 3 dicembre 1959 partì per la missione in Congo, dove nel pomeriggio del 28 novembre 1964, a soli 34 anni, fu ucciso da un guerrigliero “Simba”.

Il 14 dicembre 2023 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo al martirio di padre Giovanni Didonè, aprendo la via alla sua beatificazione. Inoltre nel 2024 ricorre il 60° anniversario dalla sua morte/martirio.

Le categorie economiche del territorio

Su segnalazione delle Categorie economiche del territorio (presenti alla conferenza stampa odierna Sonia Cerantola dell’Associazione Artigiani, Massimo Grossele presidente comunale di Rosà del Raggruppamento di Bassano del Grappa. Ma anche Confartigianato Imprese Vicenza ed Eliana Ferronato dell’Associazione Commercianti).

Al termine del Consiglio comunale, verranno poi insignite del premio “ ROSÀ CHE LAVORA ” le ditte che per traguardi di anzianità. Oltre alla tipologia di prodotto o know-how che hanno raggiunto nel tempo dei risultati di valore.

Si tratta di: Macelleria Manara di Simonetto Sandrino (via Puccini, 2 Rosà; commercianti). Azienda Agricola Meneghetti Nicolò (via T. Tasso, 1 Rosà; Coldiretti). Coma s.r.l. di Zanon Tarcisio (via Mazzini, 176 Rosà; Apindustria. Opera nel comparto della subfornitura meccanica e nella costruzione di componenti di lamiera), Redd s.r.l. (via Vica, 19/21 Rosà; industriali. Realizza una vasta gamma di accessori in alluminio, ferro e acciaio inox che vengono impiegati nella produzione di sistemi oscuranti esterni). Bauhaus Box di Leonardo Toniolo (via Borromea, 19 Rosà; Artigiani. Opera nella costruzione e riparazione di mobili in legno, in laminato ed alluminio), Lorenzin s.r.l. (via Dalmazia, 17 Rosà; Confapi Vicenza e Pedemontana. Realizza carpenterie metalliche).

Riconoscimenti speciali saranno attributi dall’amministrazione comunale per alcuni anniversari aziendali . Si tratta di Autotrasporti Bazzon Bruno s.r.l. (via Segafredo, 34 Rosà) per il 50° anniversario, Ferramenta Rosatese di Baggio Nevio (via dei Bersaglieri, 6 Rosà) per il 40° anniversario e C.P.F. s.n.c. di Contessa Flavio e Oscar (via Borgo Carlessi, 5 Rosà) per il 35° anniversario.

Infine saranno assegnati tre riconoscimenti alla carriera:

Pellanda Luciana (Bar Quattro Strade). “Bar daea Ciana” rappresenta un’importante parte della storia economica di Rosà.

(Bar Quattro Strade). “Bar daea Ciana” rappresenta un’importante parte della storia economica di Rosà. M. Catia Marangoni Zolin. Responsabile del Settore I° – Economico Finanziaria, Socio Culturale e Gestione del Personale – del Comune di Rosà, dopo 34 anni a fianco dell’Amministrazione comunale e al servizio del cittadino, quest’anno conclude la sua attività lavorativa.

Responsabile del Settore I° – Economico Finanziaria, Socio Culturale e Gestione del Personale – del Comune di Rosà, dopo 34 anni a fianco dell’Amministrazione comunale e al servizio del cittadino, quest’anno conclude la sua attività lavorativa. Monica Chiomento. Dopo 35 anni a fianco delle donne all’ospedale di Cittadella, prima come ostetrica e poi come coordinatrice dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia ha concluso la sua attività lavorativa il 1 settembre u.s.

Premio “Città di Rosà” la dichiarazione del sindaco Elena Mezzalira:

«Padre Giovanni Didonè una figura sicuramente importante per il fatto che sarà presto beato. Vogliamo conoscerlo meglio e farlo conoscere all’intera comunità di Rosà proprio per quanto ha fatto. È stato un testimone sincero, umile e anche coraggioso, perché i pochi anni della propria vita sono stati donati a favore dei valori cristiani e del prossimo. Con il premio “Rosà che lavora” vogliamo valorizzare le nostre realtà economiche, che molto spesso hanno carattere familiare e sono tipiche del nostro tessuto imprenditoriale così ricco e così vitale. Per noi sicuramente è una grande festa, perché il lavoro per noi è fondante della nostra comunità e dei nostri valori».

Dichiarazione di Simone Bizzotto, assessore all’attività produttive:

«Per noi è l’appuntamento più importante dell’anno. L’amministrazione vuole riconoscere il ruolo che queste attività produttive, commerciali e anche agricole hanno e hanno avuto per il nostro tessuto economico e sociale. Vogliamo gratificare e riconoscere la loro funzione. Ci sono attività pluridecennali. E’ uno spaccato di vita di Rosà importante e che ha determinato lo sviluppo della nostra comunità, anche con la funzione di presidio e presenza nel territorio. La ripartenza dopo il Covid è ormai consolidata e il nostro tessuto imprenditoriale è vivace e in effervescenza».

Rosà, 15 gennaio 2024

Fonte: Comune di Rosà (VI) – Ufficio Stampa