Pallacanestro Vicenza è corsara e cinica. Il maleficio è finito

Basket Serie B Nazionale – Primo atteso successo esterno stagionale dei biancorossi – Pallacanestro Vicenza.

Allenatore Chieti: Aniello

Allenatore Vicenza: Cilio

Uscito per cinque falli Lurini ( V ). Arbitri Marcelli e Cassiano di Roma

La Civitus Vicenza, nella prima di ritorno, rompe il ghiaccio e firma il blitz al pala Tricalle superando per 76 a 72 la Lux Chieti, squadra di alta classifica ma alla quale evidentemente si accoppia bene, dal momento che l’aveva già sconfitta all’andata. Dal parquet abruzzese, fino ad ieri inviolato, arrivano due preziosissimi punti per muovere la classifica in maniera significativa. Chissà che questo rappresenti davvero un segnale importante nella domenica in cui un super Bugatti si rivela un fattore con i suoi 24 punti, dopo i 26 di Roseto.

Nonostante le defezioni di Ambrosetti e Antonietti , Vicenza s’impone con determinazione nel primo testa a testa stagionale, confermando la propria ripresa rappresentata dalla quarta vittoria nelle ultime otto gare disputate. Non è bastato a Chieti l’ottimo esordio del suo rinforzo invernale, l’ala grande estone karl Lips, una costante spina nel fianco per la difesa berica, con i suoi 22 punti.

PRIMO QUARTO

Vicenza parte subito forte attaccando in transizione e dopo un minuto è già sul 6 a 0. La Lux risponde con il duo Maggio e Paesano raggiungendo la parità ( 11 – 11 ).

Ciribeni consente a Chieti di mettere la testa avanti, ma arriva il break di Vicenza propiziato da Riva e Bugatti con i berici che a due minuti dalla prima sirena si ritrovano sul + 8 ( 21 a 13 ), che diventa + 11 con una tripla di Cucchiaro. Lips e Reale accorciano per Chieti e a fine primo periodo la Civitus conduce per 24 a 17.

SECONDO QUARTO

Grande reattività di Terenzi e di Cucchiaro che con un’altra tripla riporta il quintetto ospite sopra di 10 punti ( 29 a 19). Coach Aniello si becca un tecnico per proteste. Poi chiede un time out, a seguito del quale Chieti riduce il distacco a meno 5. L’attacco veneto ostenta brillantezza con Riva Bugatti e Terenzi tanto da andare alla pausa lunga sul 40 a 33 a proprio favore.

TERZO QUARTO

C’è l’attesa reazione teatina che inizia a colpire duro e a ripetizione dall’arco dei 6,75 due volte con Maggio ed una con Lips. Si materializza la parità, ma ai locali non basta e con Cena raggiungono il + 3 ( 53 a 50 ). Ma Vicenza risponde presente. Lurini in campo aperto, l’inesauribile Bugatti e Terenzi , fruttano il + 4 ospite alla terza sirena.

ULTIMO QUARTO

Le due squadre se la giocano punto a punto sentendo l’importanza della posta in palio. Vicenza prova a chiuderla con un canestro da sotto di Riva ( 68 a 63 ) con quattro minuti e mezzo ancora da giocare. La Lux Chieti mette due bombe con Ciribeni e Lips. A 01:12 da fine match ( 71 a 72 ). Difese attentissime nell’ultimo giro di lancette. Maggio impreciso dalla media distanza. Al contrario Cucchiaro non perdona dalla lunetta col 2 su 2. Aniello chiama time out, sotto di 3. Maggio ai tiri liberi fa solo uno su due e Bugatti, glaciale, la chiude con i suoi personali. La Civitus Pallacanestro Vicenza passa meritatamente ( 76 a 72 ). La maniera migliore per avvicinarsi al derby con Mestre di sabato al palaGoldoni.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza