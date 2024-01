Teatro Civico di Schio: “Opera Shot – Così fan tutte”

Il secondo appuntamento della rassegna dedicata al teatro popolare è sabato 20 gennaio ore 21 al Teatro Civico di Schio.



SCHIO TEATRO POPOLARE 2023/2024

“OPERA SHOT – COSÌ FAN TUTTE”

MOZART TRA COMICITÀ, NARRAZIONE E ARIE INDIMENTICABILI

La giovane Compagnia Iagulli-Raimondi propone la celebre opera in una forma divertente che si rivolge a neofiti e appassionati

Al Teatro Civico di Schio

la storia e le arie di “Così fan tutte” in un format teatrale divertente e accessibile. Per il cartellone della Fondazione Teatro Civico e del Comune di Schio realizzato in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale il nuovo anno si apre con il nuovo appuntamento della rassegna Schio Teatro Popolare. A calcare il palcoscenico la Compagnia Iagulli-Raimondi in “Opera Shot – Così fan tutte” sabato 20 gennaio ore 21.

“Opera Shot”

Dopo la fusione tra poetry slam e stand up comedy della scorsa stagione, quest’anno il format in scena per la rassegna di teatro popolare è “Opera Shot”: un progetto di divulgazione dell’Opera lirica che si rivolge a un ampio pubblico, dai giovani ai meno giovani, dai neofiti ai già appassionati, adatto a chiunque sia pronto ad ascoltare una storia senza tempo accompagnato dalla grande musica.

Con lo stile della narrazione e dell’affabulazione, gli attori in scena raccontano, cantano, fanno ridere e riflettere, sempre mantenendo lo stile irriverente dell’opera di Mozart. Passano da un linguaggio diretto e vicino al pubblico a quello più elevato dei libretti d’opera, da rotture comiche a momenti di forte pathos e drammaticità.

Lo spettacolo si inserisce all’interno delle proposte e dei percorsi di partecipazione rivolti principalmente al pubblico più giovane che la Fondazione Teatro Civico sta realizzando da diversi anni, sia attraverso progetti educativi che attraverso alcune proposte di spettacoli che possono coinvolgere questo segmento di pubblico.

Grazie a queste attività specifiche e al capillare lavoro di promozione delle attività culturali nel territorio, le presenze di spettatori under 20 e under 35 ha recentemente registrato un notevole incremento, anche attraverso la sottoscrizione degli speciali abbonamenti a loro dedicati.

“Così fan tutte”

L’opera che la Compagnia Iagulli-Raimondi porta in scena è “Così fan tutte”. La narrazione ha inizio in un soleggiato pomeriggio nella bella Napoli, al termine di un banchetto di 182 portate. Due giovanotti stanno tessendo le lodi delle loro amate quando il vecchio nobile Don Alfonso sostiene che le donne siano tutte uguali e lancia una scommessa: dimostrerà la poca buona fede delle loro signore.

I due giovanotti accettano e così Don Alfonso, in combutta con la domestica Despina, vera anima comica dell’opera, elabora un intricato gioco di scambi e travestimenti, un piano diabolico e divertentissimo per sbugiardare gli amanti. “Così fan tutte” è un’opera graffiante e coinvolgente. Un’occasione per riflettere sul ruolo della donna e sugli stereotipi che l’accompagnano, per prendersi gioco dei cliché ed esorcizzarli, riderne e uscirne più liberi.

Informazioni:

Platea e palchi di I ordine: € 14,00. Galleria, palchi di II ordine e loggione: € 12,00. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Civico di Schio in via Pietro Maraschin, 19 e online su www.vivaticket.com, tel. 0445 525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it.

Schio – VI – 15.01.2024