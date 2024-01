Conclusa la fase di dialogo proficuo con i territori sul progetto di evoluzione sostenibile dell’autostrada A4 da Brescia a Padova – Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova

Terminata anche la seconda fase di coinvolgimento e ascolto con gli attori del territorio. Utile a raccogliere spunti, osservazioni, proposte per le prossime fasi di progettazione

Si sono conclusi gli incontri di coinvolgimento e ascolto del territorio promossi da A4 Holding e da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa. Incontri finalizzati alla raccolta di osservazioni, indicazioni e proposte utili alla prossima fase di progettazione di ESA4. Il programma di potenziamento ed evoluzione dell’autostrada A4 fra Brescia e Padova.

Sono stati quasi 160

i soggetti che hanno partecipato attivamente al dibattito all’interno dei 4 incontri organizzati presso le diverse sedi dell’ente Provincia prima a Brescia, poi a Padova (in un appuntamento strutturato anche per coinvolgere gli stakeholder della Città Metropolitana di Venezia), successivamente a Verona e in ultimo a Vicenza.

Molti i rappresentanti delle amministrazioni locali, oltre ai responsabili di associazioni di categoria, anche del mondo dell’autotrasporto. Oltre a quelli delle associazioni ambientaliste maggiormente attive sui territori coinvolti dall’iniziativa.

Durante gli incontri si è registrata una generale condivisione sulla necessità di intervenire in merito al potenziamento della tratta autostradale. Gli argomenti che hanno interessato in particolar modo il dibattito hanno riguardato i possibili interventi sulla viabilità ordinaria dei comuni attraversati dal progetto ESA4, la mitigazione degli impatti ambientali sul territorio e gli aspetti legati all’innovazione tecnologica e sostenibile dell’opera

A seguito di questo articolato momento di dialogo, raggruppate ulteriori eventuali esigenze da parte dei rappresentanti del territorio, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ha programmato una nuova serie di incontri di approfondimento tecnico, che si concluderanno entro il prossimo mese di febbraio.

Tutte le osservazioni e informazioni raccolte saranno per Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa utilissimi elementi di analisi. Oltre che valutazione per le future fasi di elaborazione e progettazione.

Verona, 15 gennaio 2024.

A4 Holding

Attiva da più di 70 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi infrastrutture viarie, A4 Holding occupa oggi 461 addetti e gestisce oltre 235 km di autostrade e 60 di tangenziali nel Nord Est italiano.

Del Gruppo fanno parte la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., nata nel 1952 da una alleanza di enti pubblici ed economici e che amministra in concessione le tratte A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, la società A4 Trading che assolve il compito di gestione delle aree di servizio e di sosta, parcheggi per automezzi pesanti e servizi di accoglienza al viaggiatore e A4 Mobility attiva nei sistemi di pedaggio, controllo del traffico, verifica e sicurezza degli accessi e progetti legati alla smart mobility.

Dal 2016 A4 Holding fa parte del Gruppo Abertis. Gestore di circa 8.000 Km di strade a pedaggio e presente in 15 paesi fra Europa, Asia e le Americhe.

