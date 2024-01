Alta Velocità: passaggio a Vicenza monitorato dal sistema Envision

Alta Velocità, il passaggio per Vicenza monitorato dal sistema di certificazione Envision – Sindaco Giacomo Possami: «Un di più che abbiamo chiesto per la massima sicurezza e trasparenza»

Il passaggio dell’alta velocità per Vicenza sarà certificato dal sistema internazionale Envision dell’università di Harvard. Il sistema di certificazione ambientale, fino ad oggi chiesto da Rfi soltanto per la tratta ferroviaria Napoli – Bari e per quella di collegamento con l’aeroporto Marco Polo, è stato presentato dal commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello all’amministrazione comunale e alla vice presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, che ha sottolineato l’ottima collaborazione tra gli enti.

Giacomo Possamai

«Ad Rfi – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai – avevamo chiesto una trasparenza particolare nella progettazione e realizzazione dell’opera. Sottoporla al vaglio di un ente terzo di livello internazionale attraverso il protocollo Envision significa per noi un ulteriore e stringente controllo dell’ambito che più ci interessa, ovvero quello dell’impatto ambientale, dal consumo dell’acqua all’impatto sull’aria fino all’utilizzo del suolo.

Questo sistema di certificazione, inoltre, valuta e monitora il fronte della partecipazione che negli anni scorsi talvolta è mancata: ci aspettano anni di cantiere e vogliamo che i cittadini siano coinvolti e partecipi. La certificazione Envision è un di più che abbiamo ottenuto per una maggior tutela della città».

Nicoletta Antonias

Come ha spiegato l’ingegner Nicoletta Antonias, responsabile Infrastrutture Sostenibili di Rfi, la certificazione Envision è un sistema di rating per progettare e realizzare infrastrutture sostenibili.

Il protocollo consente di misurare il livello di sostenibilità di un’infrastruttura attraverso una valutazione completa degli aspetti ambientali, energetico-prestazionali, sociali ed economici.

Questo strumento, che assegna all’opera crediti in relazione a qualità della vita, leadership, investimenti, ambiente naturale, clima e resilienza, fornisce agli stakeholder un quadro dei benefici misurati.

Il protocollo Envision analizza e certifica entrambe le tratte che interessano Vicenza, sia nella fase progettuale sia in quella di cantiere, con un’attenzione particolare al dialogo con la cittadinanza che Rfi intende informare con continuità anche allestendo un infopoint fisso in stazione e punti informativi itineranti in prossimità delle aree di cantiere.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza