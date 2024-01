Confartigianato Vicenza: 70ª edizione di VicenzaOro

Il 19 gennaio si alza il sipario la 70ª edizione di VicenzaOro. Confartigianato Imprese Vicenza, Marangon: “L’evento rappresenta un importante termometro per il settore. Anche per questa edizione l’aspettativa è ordinativi e fatturati in crescita. Pesano però incognite quali il costo dei materiali e la situazione internazionale. Resta aperto il tema della mancanza di manodopera qualificata”

Tutto pronto per l’edizione di gennaio di VicenzaOro in programma dal 19 al 23 gennaio, evento che raggiunge quest’anno il traguardo delle 70 candeline attestandosi come la più longeva tra le manifestazioni di settore nella panoramica mondiale.

VicenzaOro da anni è considerata la manifestazione di punta per l’intero comparto del gioiello a livello europeo e a confermarlo sono i numeri: 1.300 espositori attesi per questa edizione, 40% dei quali esteri. Sono invece 45 le imprese espositrici iscritte a Confartigianato Imprese Vicenza e 11 quelle partecipanti alla collettiva di Confartigianato all’interno del padiglione Creation, area dedicata alle eccellenze della produzione e lavorazione dei metalli preziosi.

“L’appuntamento di VicenzaOro è considerato dal comparto un termometro di come andrà il 2024. L’anno appena conclusosi è stato caratterizzato da una crescita dei fatturati, soprattutto verso l’estero, in continuità con il 2022, sebbene con una variazione più contenuta, ma è importante evidenziare che il 2022 ha rappresentato per il settore un anno eccezionale, dovuto in gran parte alla forte ripresa dei consumi del periodo post pandemico”, commenta Piero Marangon, presidente del Sistema Oreficeria e Gioielleria di Confartigianato Imprese Vicenza e Veneto.

A confermare le parole del presidente ci sono i numeri dell’Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza: le esportazioni made in Vicenza del settore orafo argentiero rappresentano il 18,8% del totale nazionale. Nei primi nove mesi del 2023 il distretto vicentino ha esportato prodotti orafi per 1.577 milioni di euro, segnando un +2,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. In provincia le imprese artigiane del settore a settembre 2023 sono 368 e impiegano 1.677 addetti, con una dimensione media di 4,5 addetti.

“L’aspettativa anche per questa edizione di VicenzaOro è di crescita in termini di ordinativi e fatturati, sebbene diverse incognite pesino sull’immediato futuro, prima fra tutte la forte oscillazione del prezzo dei metalli preziosi. L’auspicio è quello di una maggiore stabilità del prezzo dell’oro. Tuttavia gli effetti generati da alcuni fattori internazionali responsabili dell’instabilità che hanno caratterizzato il 2023, in primis i conflitti, con l’aggiunta del recente conflitto tra Israele e Palestina e gli alti tassi di interesse, sembrano destinati a perdurare almeno per la prima parte del 2024.

Come già riscontrato nel 2023, anche quest’anno la mancanza di manodopera qualificata rappresenta per il comparto una problematica che deve essere affrontata in maniera strutturale per la sopravvivenza del comparto nel medio-lungo periodo – continua Marangon-. Qualche importante passo in avanti per rilanciare l’attrattività del settore però lo abbiamo fatto. Da settembre l’istituto di formazione ad indirizzo orafo di riferimento per il nostro distretto, la Scuola d’Arte e Mestieri, ha intrapreso un percorso di rinnovamento dell’immagine, partendo dal nome che da settembre è Gold Academy Vicenza 1858 (GAVI).

Abbiamo inoltre assistito ad un importante incremento delle iscrizioni dei due corsi ITS Cosmo offerti dalla scuola tale da rendere necessario ampliare l’offerta formativa per far fronte a un interesse in crescita per il settore. Basti pensare che il saldo occupazionale per i lavoratori dipendenti del comparto è stato pari a +130 unità nel 2021, a +300 unità nel 2022, toccando +200 unità nei primi nove mesi del 2023 con una forte componente di giovani”.

Inaugurazione venerdì 19 gennaio

L’appuntamento è quindi per venerdì 19 gennaio per l’inaugurazione ufficiale della 70° edizione di VicenzaOro. I numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo, solo da ICE sono attesi ben 400 buyer esteri, potranno toccare con mano le creazioni della gioielleria d’alta gamma e dell’oreficeria Made in Italy e internazionale, insieme alle più innovative tecnologie per la produzione e la lavorazione attraverso la vetrina di T Gold, ma anche diamanti, pietre preziose e proposte di tendenza dal mondo del packaging.

