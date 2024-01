Bassano: attività preventiva dei Carabinieri, sventati furti

Nella serata dell’11 gennaio 2024, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, specie dei furti in abitazione, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno approntato un apposito dispositivo, composto da un consistente numero di militari, a bordo di autovetture con colori d’Istituto ed in tinta civile, con lo scopo, appunto, di garantire un’adeguata cornice di sicurezza sul proprio territorio di competenza.

In tale contesto,

verso le ore 20:00 circa, al numero di emergenza 112 della Centrale Operativa dell’Arma bassanese, giungeva una telefonata da parte di una signora, la quale – pochi istanti prima – aveva avvistato alcuni soggetti vestiti di scuro e con torce accese in mano, nelle pertinenze della propria abitazione, situata nel quartiere Cà Baroncello di Bassano del Grappa (VI). I malfattori, tuttavia, una volta vistisi scoperti, si sono dati alla fuga attraverso il giardino dell’abitazione vicina.

Pertanto, venivano allertate tutte le pattuglie in circuito, affinché fossero intensificate, specie nella zona interessata, le ricerche di ogni autovettura ritenuta sospetta. In tale frangente, i Carabinieri in borghese della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, impiegati nel citato servizio, recatisi ai confini fra i Comuni di Bassano del Grappa e di Cassola (VI) alla ricerca dei malviventi, notavano un’Alfa Romeo Giulietta di colore scuro. Vettura la quale, per circostante di luogo e di tempo, nonché per le manovre effettuate dal conducente, destava sospetto negli operanti i quali, ritenendo che a bordo potessero trovarsi i soggetti segnalati poco prima. Decidevano di pedinare la stessa in maniera discreta, richiedendo contestualmente il supporto di una pattuglia con i colori d’Istituito della Sezione Radiomobile e delle altre Stazioni in circuito.

Nel corso del pedinamento,

il veicolo monitorato imboccava diverse vie secondarie della zona, senza un apparente scopo e, non appena il conducente della vettura notava in lontananza il sopraggiungere dell’equipaggio della Sezione Radiomobile, con una manovra repentina, riusciva a divincolarsi nel traffico, dandosi alla fuga attraverso alcune vie secondarie della frazione San Giuseppe di Cassola (VI). Fermandosi poco dopo in una zona agreste, dove gli occupanti, almeno tre, spalancate le portiere, abbandonando la vettura in mezzo alla strada. Si dileguavano a piedi lungo i campi limitrofi, favoriti anche dall’oscurità della sera, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante incombesse oramai il buio, l’intera area circostante è stata setacciata fino a tarda notte da un massiccio dispositivo dei Carabinieri, mentre sulle strade sono stati disposti posti di controllo di ogni veicolo in transito.

La minuziosa ispezione all’interno dell’abitacolo e nel bagagliaio della vettura abbandonata ha consentito il rinvenimento di vario materiale. Fra cui arnesi da scasso, guanti, due zaini contenenti un flessibile, una prolunga ed una cesoia pneumatica.

Le indagini sono ora affidate ai militari della Sezione Operativa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza, finalizzate all’identificazione dei tre fuggitivi. Su tutto il materiale rinvenuto sono in corso ulteriori approfondimenti.

I servizi di controllo del territorio saranno ancor più intensificati in questo periodo, affinché sia assicurata una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto ad ogni forma di attività illecita.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a segnalare ogni situazione ritenuta sospetta: l’invito è chiamare senza esitazione il 112 .

Vicenza, 13 gennaio 2024

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza