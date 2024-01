Asiago Hockey: vittoria a Linz in una partita dalle mille emozioni!

Partita folle alla Linz AG Arena tra i Black Wings Linz e la Migross Supermercati Asiago Hockey, che si porta a casa una vittoria da due punti vincendo all’overtime con il risultato di 3-4.

Gli Stellati si presentano in Austria senza Fazio, Gios, Beaulieu e Stevan.

Nel primo tempo

i padroni di casa si impongono sul piano del gioco, nonostante questo i Giallorossi hanno alcune buone occasioni da rete. Già nel primo minuto Finoro recupera un disco perso e conclude di rovescio, trovando sulla sua strada Tirronen. Al 4′ penalità per Ierullo (proteste) e Linz che prima va ad un passo dal goal con Wurschl e poi si porta a condurre con un tiro al volo di St-Amant. Tornati in parità numerica i Giallorossi vanno vicini alla realizzazione con Castlunger, che, imbeccato da Oksanen, non trova la porta.

Al 15′ Gennaro entra nel terzo d’attacco sulla sinistra, ma il suo tiro viene fermato dal goalie dei Black Wings. Subito dopo viene fischiata una penalità ai padroni di casa, ma l’Asiago non riesce a rendersi pericoloso, se non una volta scaduto il powerplay con un tiro centrale da buona posizione di Rapuzzi. Nell’ultimo minuto di gioco occasioni da entrambe le parti: i Leoni vanno in contropiede due contro uno con Oksanen e Michele Marchetti, che propende per il tiro che trova fortuna, dall’altra parte il Linz colpisce un palo e una traversa, rispettivamente con Romig e St-Amant.

Il secondo tempo

si apre con un powerplay in favore del Linz dopo appena un minuto di gioco per un fallo di Rigoni, ma i Giallorossi rischiano solamente su un tocco di Romig in mischia davanti porta, che termina di poco fuori. Al 3′ Lebler si inserisce bene e prova a battere De Filippo sotto porta senza riuscirci. Un minuto più tardi Misley impensierisce Tirronen con un tiro potente ma non abbastanza angolato. Al 6′ i Black Wings raddoppiano con Romig, che si gira bene davanti alla porta e deposita alle spalle del goalie Stellato. Dopo la seconda rete austriaca i Leoni mettono sotto pressione a lungo la difesa del Linz, che però resiste.

A metà frazione bella triangolazione della seconda linea, ma McShane davanti alla porta non riesce a deviare il puck in porta. Al 13′ Oksanen scappa sulla destra trovando strada libera verso la porta, il numero 22 allora prende la mira e spara il disco alle spalle del goalie connazionale per il 2-1. Al 16′ gli ospiti prima colpiscono un palo con Sollinger e poi sfiorano la terza marcatura con Saha, che colpisce al volo da due passi, ma viene fermato da una grandissima parata di De Filippo. A un minuto e mezzo dalla seconda sirena Stefano Marchetti incappa in una penalità per ritardo di gioco e il Linz ci prova con Feldner, il cui tiro viene pinzato alla grande da De Filippo.

Nel terzo tempo

la partita si apre con un palo colpito da Bretschneider dopo un minuto e mezzo di gioco. Al terzo i Leoni devono difendersi in quattro per una penalità fischiata a Capitan Magnabosco, ma riescono a passare indenni i due minuti di inferiorità numerica. La partita corre veloce e l’unica azione degna di nota e rappresentata da un tocco di McShane sotto porta controllato da Tirronen. Al 14′ penalità per Sollinger e Asiago Hockey che ristabilisce la parità dopo appena 9 secondi di powerplay con Ierullo, che piazza una sassata all’incrocio dei pali. Un minuto più tardi l’Asiago piazza la rete del 2-3 con Misley, che in acrobazia mette in fondo al sacco un disco non trattenuto dopo una conclusione di Gazzola.

Il Linz però chiede agli arbitri di andare a vedere il video replay e dopo la visione il goal viene annullato tra le proteste dei Giallorossi e di Barrasso. L’Asiago non molla, vuole la vittoria e al 17:44 trova nuovamente la rete del vantaggio con McShane che infila il disco tra i gambali di Tirronen. La partita, però, ha in serbo altre emozioni per i 3.600 tifosi presenti alla Linz AG Arena: i Black Wings si buttano in avanti e pareggiano dopo una trentina di secondi con Roe, che sfrutta una difesa non propriamente attenta per siglare il 3-3 a porta praticamente vuota.

Non è finita, perché a 20 secondi dalla fine Knott viene spedito in panca dei puniti, lasciando i suoi in inferiorità numerica ad inizio overtime. I Leoni, in situazione di quattro con tre, manovrano il disco con calma e senza forzare fino a quando Gazzola mette il disco sul bastone di Rapuzzi, che non deve far altro che depositare in rete il goal della vittoria.

La Migross Supermercati Asiago Hockey

si tiene stretta questa vittoria da due punti, voluta e ottenuta lottando per tutta la durata della partita. I Leoni sono attesi ora da un doppio appuntamento casalingo: venerdì 19 contro l’Olimpija e sabato 20 contro il Fehérvár.

Formazione Linz:

Tirronen (Honeckl), Wolf, Lebler, Romig, Kragl, Rappold, Sollinger, St-Amant, Stajnoch, Kristler, Wurschl, Roe, Knott, Saha, Bretschneider, Feldner, Pusnik, Collins, Mitsch, Tialler.

Coach: Lukas.

Formazione Asiago Hockey:

De Filippo (Bortoli), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Berneker, Huber. Linesmen: Jedlicka, Konc.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 05:28 1:0 PP1 BWL St-Amant S. (27) Würschl N. (46) Knott G. (49) 2 26:04 2:0 EQ BWL Romig E. (9) Knott G. (49) St-Amant S. (27) 2 33:02 2:1 EQ ASH Oksanen E. (22) Gazzola R. (24) Casetti L. (17) 3 54:35 2:2 PP1 ASH Ierullo A. (14) Rapuzzi W. (25) Gennaro M. (21) 3 57:44 2:3 EQ ASH McShane A. (91) Misley B. (9) Marchetti S. (23) 3 58:19 3:3 EQ BWL Roe L. (47) Knott G. (49) OT 61:18 3:4 GWG PP1 ASH Rapuzzi W. (25) Gazzola R. (24) Gennaro M. (21)

Fonte (www.asiagohockey.it) – Foto di Serena Fantini

