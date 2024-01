Pietro Sighel mattatore! – Short Track, Estasi Italia agli Europei: 3 ori e 1 argento

Apoteosi azzurra

agli Europei di Danzica. L’Italia dello short è track padrona assoluta della scena nella seconda giornata della rassegna continentale in Polonia in un sabato memorabile, impreziosito da ben quattro medaglie individuali.

Pietro Sighel

è l’autentico mattatore di questo spettacolo a tinte tricolori. Il 24enne trentino delle Fiamme Gialle conferma il titolo sui 500 metri e si laurea campione d’Europa anche sui 1.500, non lasciando che le briciole agli avversari.

Prestazioni strepitose per il fuoriclasse tricolore: sui “suoi” 500 Sighel vince sia in batteria dei quarti di finale che in semifinale per poi compiere il capolavoro in Finale A. Terzo dopo la partenza, l’azzurro compie uno splendido doppio sorpasso prima ai danni del polacco Sellier, quindi, al penultimo giro, dell’olandese Boer, chiudendo in controllo la gara.

Ancora più spettacolare il finale dei 1.500 metri: in terza posizione, Sighel è abile a girare all’esterno nell’ultima curva e superare di slancio la coppia olandese Emons e De Laat imponendosi al fotofinish per 3 centesimi di secondo.

Il talento trentino vanta ora cinque medaglie individuali ai Campionati europei, tre delle quali del metallo più pregiato.

Elisa Confortola e Gloria Ioriatti

L’Italia guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari fa però festa anche al femminile: Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) sono infatti rispettivamente campionessa e vice campionessa d’Europa sui 1.500 metri.

Fantastica doppietta azzurra sul ghiaccio della Hala Olivia di Danzica. Confortola e Ioriatti sono state dapprima bravissime a compiere un grande percorso di qualificazione sino alla Finale A, quindi hanno gestito con intelligenza e scaltrezza l’andamento dell’ultimo atto di gara, approfittando delle cadute delle avversarie in testa e facendosi trovare pronte al momento giusto.

Le giovani atlete tricolori

– 21 anni Confortola, 23 Ioriatti – centrano così, con questo oro e questo argento, le loro prime medaglie individuali in una rassegna continentale. Nei 1.500 metri, Arianna Sighel (Fiamme Oro) ha conquistato il successo in Finale B chiudendo all’8° posto complessivo mentre sui 500 metri il terzetto tricolore formato da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Ioriatti e Sighel ha rispettivamente terminato al 7°, 8° e 9° posto con i piazzamenti ottenuti in Finale B.

Top ten anche al maschile per Thomas Nadalini (Fiamme Oro) – decimo nei 500 metri dopo una penalizzazione subita in Finale B – mentre Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) si è attestato in undicesima posizione sui 1,500 metri.

L’unico rammarico di giornata

arriva nel finale dalla semifinale della staffetta maschile dove Pietro Sighel è stato beffato al fotofinish e l’Italia ha chiuso terza e, dunque, in Finale B.

Il quartetto femminile formato da Betti, Confortola, Katia Filippi (C.S. Esercito) e Ioriatti, grazie alla seconda posizione dietro all’Olanda, se la vedrà domani in Finale A contro Polonia, Francia e gli orange.

Domenica, nella terza e ultima giormata di gare, in programma le prove sui 1000 metri oltre alle finali delle staffette.

Di seguito programma e risultati.

In copertina: Pietro Sighel, 24 anni. Credit: Dominic Tanguay

Fonte Fisg