Pallacanestro Vicenza: via al “ritorno” all’insegna dell’emergenza

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – Secondo viaggio consecutivo in Abruzzo in sette giorni per la Civitus Vicenza, che apre il suo girone di ritorno domani con palla a due alle 18,00 ( arbitri Marcelli e Cassiano di Roma ), sul parquet del palaTricalle di Chieti.

E come domenica scorsa a Roseto siamo alla conta dei sani. Infortuni ed influenza si sono abbattuti come un ciclone sui biancorossi in questo infausto inizio di 2024. Dovrebbe rientrare Terenzi , Cernivani è in fase di miglioramento mentre ovviamente Ambrosetti è ancora ai box per la frattura al metacarpo della mano.

E poi come se non bastasse,

si è fatta viva l’immancabile febbre di stagione, della quale sono rimasti vittime nell’ordine Brambilla e successivamente Bugatti. Ma soprattutto Antonietti, il quale difficilmente riuscirà a vedere il campo. Pessime premesse pertanto alla vigilia di una gara con un’avversaria già battuta all’andata e che, nonostante le evidenti difficoltà a livello finanziario le quali hanno portato alle tre pesanti uscite di Tiberti , Suppi , e Del Testa, prova a reagire.

Esiste un mercato in entrata per i teatini con l’ingaggio in settimana dell’ala grande estone classe 1996 Karl Johan Lips proveniente dalla serie A1 bulgara e quindi elemento di gran qualità.

Chieti,

quinta in classifica, ha trovato il suo straniero o forse sarebbe più corretto dire ritrovato, dal momento che Lips, per un breve periodo nel 2021 aveva già indossato la canotta teatina. La pallacanestro Vicenza ancora a secco nella voce successi esterni, è chiamata a muovere una classifica che la vede sempre in zona playout e distante, da domenica scorsa, quattro punti dalla salvezza diretta.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza