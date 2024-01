Teatro Comunale di Vicenza: Massimo Lopez e Tullio Solenghi

“Dove eravamo rimasti” – il nuovo show tutto da ridere di Massimo Lopez e Tullio Solenghi – al Teatro Comunale di Vicenza.

Mercoledì 17 gennaio

Ancora un appuntamento di grande appeal nella serie degli spettacoli fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, un nuovo esilarante show di una coppia comica super collaudata e amatissima dal pubblico: Massimo Lopez e Tullio Solenghi presenteranno al Tcvi l’ultima “fatica” attualmente in tournée nei teatri di tutta Italia con oltre 70 date in calendario, ovvero “Dove eravamo rimasti”, in programma mercoledì 17 gennaio 2024 alle 20.45 in Sala Maggiore.

Dopo il successo del “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”, lo spettacolo da record del 2017 con più di 300 repliche, Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono dunque tornati insieme sul palcoscenico con questo nuovo lavoro che ha debuttato ad inizio novembre a Ferrara. Scritto da Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo, lo spettacolo, prodotto da International Music and Arts, vede sul palco il duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Lo show

Due ore di divertimento allo stato puro – ha la fisionomia e la struttura scenica del precedente, ma presenta ingredienti completamente nuovi: sono rimasti gli sketch, anche uno in omaggio all’avanspettacolo, è rimasta la componente musicale, con il gruppo che suona dal vivo, in più però c’è un fondale, che si anima con costruzioni video e proiezioni che diventano un valore aggiunto dello spettacolo stesso.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi

“La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita – dichiarano Massimo Lopez e Tullio Solenghi -. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”.

Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri, sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez e il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea”.

Comicità a teatro

Lo spettacolo è un nuovo imperdibile appuntamento con la comicità a teatro, una satira intelligente proposta e interpretata da due protagonisti tra i più amati del mondo dello spettacolo, in uno show che regala tante risate e un intermezzo di nostalgia durante il quale Massimo Lopez e Tullio Solenghi dedicano un intenso e commovente momento ad Anna Marchesini, con cui fondarono l’indimenticabile Trio nel 1982. “Anna è sempre con noi, sul palco e anche fuori” ricordano con affetto i due artisti.

I biglietti per “Dove eravamo rimasti” del 17 gennaio al Teatro Comunale di Vicenza – esauriti, a disposizione solo in caso di rinuncia degli acquirenti – costano 30 euro il biglietto intero e 25 euro il ridotto over 65 e under 30.

Carnet, biglietti e gift card sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

12 gennaio 2024

Lorenza Arzenton Ufficio Stampa Teatro Comunale Città di Vicenza