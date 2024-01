Vicenza Volley parte con il derby: arriva Ipag Volley Noventa

Serie B1 femminile girone B, il 2024 di Vicenza Volley parte con il derby: arriva Noventa

Sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni la squadra di Mariella Cavallaro sfida l’Ipag nella penultima giornata d’andata. Per le biancorosse di casa, obiettivo play off

Riparte con un derby

il cammino delle ragazze di Vicenza Volley, che inaugurano il 2024 pallavolistico con la sfida provinciale nel campionato di B1 femminile (girone B). Sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le beriche allenate da Mariella Cavallaro sfideranno l’Ipag Volley Noventa nella penultima giornata d’andata e al contempo primo impegno dopo la sosta natalizia.

Spinello e compagne sono quarte a braccetto con Ripalta e Peschiera con 17 punti, uno in più di Noventa, con Vicenza Volley che punta come obiettivo ai play off, dunque a conquistare a fine regular season uno dei primi tre posti della classifica.

“Torniamo a giocare

– commenta coach Cavallaro – dopo la lunga e fervente pausa natalizia che ha visto numerosi movimenti di mercato nei gironi settentrionali. Per noi c’è stato solo qualche giorno di riposo e molto lavoro tecnico, quindi il rientro al gioco che conta è atteso ed emozionante. Non solo torniamo in campo, ma lo facciamo con le nostre “cugine” in un match che si prevede adrenalinico, perché i punti in palio in questo derby sono fondamentali per entrambe le formazioni. Noventa ha dimostrato di essere una squadra tosta che non molla mai anche in situazioni difficili, la prova è la vittoria contro Volano nell’ultima gara del 2023.

In quell’occasione il capitano Gomiero ha purtroppo subìto un infortunio e quindi non sapremo esattamente come l’Ipag si presenterà ai ranghi di partenza della sfida. Sappiamo che l’attacco è buono con la palla molto veloce di Scaccia (ex di turno), il muro è alto e rapido e che le ragazze sono in grado di giocare una pallavolo aggressiva, concreta e con pochi errori. Tocca a noi affrontare il match nel modo giusto, facendo valere anche quanto fatto in queste settimane di duro lavoro”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Vicenza Volley e Ipag Volley Noventa saranno il primo arbitro Roberto De Benedetto e il secondo arbitro Fabrizio Ghirardini.

IL TURNO

Questo il programma della penultima giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Azimut Giorgione-Enercom Fimi Crema

Orotig Peschiera Ponti-C.r. Transport Ripalta

Cortina Express Imoco-Vlc Rom Plastica

Vicenza Volley-Ipag Volley Noventa

Rothoblaas Volano-Volley Academy V&V

Arena Volley Team-Fantini Folcieri Ostiano

Riposa: Banca Annia Aduna.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 26, Fantini Folcieri Ostiano 22, Arena Volley Team 18, Vicenza Volley, C.r. Transport Ripalta, Orotig Peschiera Ponti 17, Ipag Volley Noventa 16, Rothoblaas Volano, Enercom Fimi Crema 15, Cortina Express Imoco 14, Banca Annia Aduna 10, Vlc Rom Plastica 8, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, il gruppo di Vicenza Volley

VICENZA, 12 GENNAIO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani