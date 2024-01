Yoga: a Thiene tornano le lezioni gratuite per i più giovani

A grande richiesta ritorna per la quarta edizione, a gennaio 2024, Yoga Giovani Free, iniziativa organizzata da ISANA Yoga Studio con il supporto del Comune di Thiene.

L’edizione 2023 si era conclusa, infatti, con grande soddisfazione da parte dei ragazzi partecipanti che, oltre ad aver ringraziato l’Amministrazione Comunale per l’opportunità offerta, hanno chiesto di poter continuare con la proposta.

Grazie alla sinergia tra il Comune di Thiene, che mette a disposizione la palestra, e lo staff di Isana Yoga Studio, diretto da Alfonsina Epifani, che tiene gratuitamente le lezioni, anche per questa primavera Yoga Giovani Free si terrà nella palestra delle scuole “P. Scalcerle”.

Yoga: il commento dell’assessora, Maino

«L’iniziativa è aperta a tutti i giovani di Thiene e dei Comuni limitrofi – dichiara l’assessora allo Sport e al Tempo Libero, Marina Maino –. È una bella opportunità che invita a conoscere e praticare l’antica disciplina dello yoga, con gli indubbi benefici per il corpo e la psiche. Ringrazio Isana Yoga Studio per la disponibilità e la collaborazione nel mettere a disposizione la sua esperienza e professionalità. Sono davvero soddisfatta nel poter offrire un’ulteriore opportunità ai/lle giovani per lavorare su se stessi/e in modo da poter acquisire maggiori tecniche per raggiungere un più profondo equilibrio interiore. In questi tempi caratterizzati anche da forme di disagio giovanile è sempre più necessario intervenire in maniera preventiva, proponendo azioni volte al rafforzamento dell’autostima e delle potenzialità personali ».

Dettagli

La pratica ha la durata di 60 minuti e include esercizi di respirazione, potenziamento muscolare, stretching, rilassamento e concentrazione.

L’iniziativa è rivolta ai giovani nella fascia di età 15-23. L’unico costo a carico è quella di 5 euro per la tessera assicurativa.

Le lezioni si terranno al venerdì da venerdì 26 gennaio al 31 maggio.

L’orario di gennaio e febbraio è dalle 17.00 alle 18.00, mentre nei mesi di marzo, aprile e maggio è dalle 18.00 alle 19.00.

Per info & iscrizione: info@isana.it oppure whatsapp 344 0602874

Thiene, 12 gennaio 2024

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa