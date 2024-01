Short Track, Europei: avvio perfetto per l’Italia a Danzica

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la tre giorni dei Campionati europei di short track.

Sul ghiaccio della Hala Olivia di Danzica, in Polonia, la Nazionale tricolore guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari ha centrato tutti i passaggi del turno possibili nel venerdì di gare.

Avanti quindi sia la staffetta maschile – seconda dietro l’Ungheria nella batteria dei quarti di finale e opposta domani in semifinale a Ungheria, Polonia e Bulgaria – così come quella mista – sul ghiaccio con Chiara Betti (Fiamme Gialle), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e prima davanti a Francia e Ucraina -, pronta a giocarsi la semifinale contro Olanda, Ungheria e Ucraina.

Short Track – Nelle prove individuali,

come detto, percorso netto per tutti gli azzurri:

500 metri femminili – vittoria in batteria per Betti, secondi posti per Ioriatti e Arianna Sighel (Fiamme Oro)

500 metri maschili – successo in batteria per P. Sighel e Nadalini, 2° posto per Lorenzo Previtali (Fiamme Oro),

1000 metri femminili – secondi posti in batteria per A. Sighel (Fiamme Oro), Betti ed Elisa Confortola (Fiamme Oro)

1000 metri maschili – vittorie in batteria per P. Sighel e Spechenhauser, 2° posto per Mattia Antonioli (C.S. Esercito)

1500 metri femminili – vittorie in batteria per A. Sighel e Ioriatti, 3° posto per Confortola

1500 metri maschili – successo in batteria per P. Sighel (Fiamme Gialle), 3° posto per Spechenhauser

Di seguito programma e risultati.

Fonte FISG