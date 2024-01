Nuovi interventi in arrivo per il potenziamento e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica in città – Nuova luce per Angarano e le mura di viale delle Fosse

L’Amministrazione comunale ha di recente approvato un progetto per adeguare una serie di impianti in quartiere Angarano attraverso il rifacimento di quadri elettrici e delle giunzioni nei pozzetti, la sostituzione delle vecchie lampade con nuove sorgenti a led, delle linee di alimentazione aeree con quelle interrate, nonché dei sostegni in cemento armato e dei connettori elettrici.

per un costo complessivo di 250 mila euro, saranno eseguiti lungo le vie Feltre, Milano, Pasubio, Verona, Belluno, Lodi, Bergamo, Brescia, Padre Zanuso, Genova, Rovigo e nell’accesso di villa Angaran San Giuseppe.

“Interverremo in una zona residenziale che necessita di un rinnovamento sia estetico che strutturale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – per consegnare agli abitanti impianti più affidabili e ottimizzare il consumo di energia. Le aree di intervento interessate non comprendono solo strade e incroci, ma anche parcheggi, aree pedonali e altri luoghi pubblici”.

Sempre in materia di pubblica illuminazione, è ormai tutto pronto anche per l’installazione di nuove luci decorativo-monumentali che metteranno in risalto la cinta muraria nel tratto a sud-ovest di viale delle Fosse, tra gli innesti con via Jacopo Da Ponte e piazzale Trento, a completamento dei recenti interventi di riqualificazione del controviale e in continuità con quanto già realizzato nel tratto a nord-ovest.

– conclude l’assessore – è prevista un’illuminazione ad effetto dal basso con l’installazione di 24 apparecchi ad incastro, collegati a una linea interrata predisposta durante gli ultimi interventi. L’intero viale delle Fosse sarà così percorribile a piedi, nelle ore serali o notturne, ammirando le mura illuminate. Un bel biglietto da visita per chi entra in centro storico”.

