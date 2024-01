Minaccia dei ragazzi con una pistola: denunciato dalla Polizia

Infastidito dal rumore prodotto dallo scoppio di alcuni petardi, esplosi nei pressi della propria abitazione da persone rimaste ignote, usciva di casa e dopo aver raggiunto 5 minorenni, ritenendoli responsabili degli scoppi, minaccia dei ragazzi verbalmente, mostrando loro una pistola che portava nella cintola dei pantaloni, di cui era ben visibile il calcio.

Il fatto è accaduto a Vicenza, in Via Quadri.

Uno dei ragazzi, comprensibilmente impaurito per l’accaduto, ha richiesto l’intervento della Volante della Polizia di Stato. Polizia che ha acquisito una dettagliata descrizione dell’autore del fatto, rintracciandolo, poco dopo, all’interno della propria abitazione.

L’uomo è effettivamente risultato in possesso di una pistola perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal giovane che aveva subito le minacce.

I particolari

In particolare, si tratta di una pistola ad aria compressa (di modesta capacità offensiva, con capacità inferiore ai 7,5 Joule). Il cui porto ed uso in occasione della commissione di altri reati è comunque vietato, aggravando, in ordine alle conseguenze penali, i reati posti in essere (come nel caso di specie, per il reato di manacce).

Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre la pistola è stata sottoposta a sequestro dagli Agenti della Polizia di Stato intervenuti.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunica stampa del 12 gennaio 2024