Isabella Rossellini con “Darwin’s Smile” al TCVi

Al Teatro Comunale di Vicenza è in scena Isabella Rossellini con “Darwin’s Smile” – originale e divertente monologo sulle affinità delle emozioni degli animali e degli umani – martedì 16 gennaio

Prosegue in gennaio la serie degli appuntamenti fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza con uno spettacolo unico e innovativo nel suo genere, il nuovissimo one woman show di Isabella Rossellini “Darwin’s Smile” in programma martedì 16 gennaio 2024 alle 20.45 in Sala Maggiore.

Lo spettacolo, nelle primissime date della sua tournée italiana, propone un approccio originale a due mondi spesso considerati agli antipodi come arte e scienza, un modo per esplorare la continuità tra gli esseri umani e gli animali nel loro modo di esprimere le emozioni.

Isabella Rossellini,

attrice, modella, regista, un’artista che sicuramente non ha bisogno di presentazioni – a Vicenza per la prima volta in assoluto – si fa ispirare dalla lettura del libro di Charles Darwin “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”, per dimostrare come la recitazione possa essere uno strumento per comprendere la misteriosa natura degli animali. Attraverso l’uso dell’empatia, fondamentale sia nella recitazione che nello studio del comportamento animale, l’etologia, lo spettacolo si trasforma in un’inaspettata e avvincente lezione sull’evoluzione, sullo stare in palcoscenico e sulle diverse forme di umorismo che spesso hanno in comune queste discipline.

Nel monologo, di cui Isabella Rossellini è anche autrice oltre che protagonista, è presentata la “continuità” tra gli esseri umani e gli animali, specialmente nel modo di esprimere le emozioni: con il suo stile incisivo e inimitabile, l’attrice porta in scena, avvolta in splendidi e ingombranti costumi, una varietà di animali, tra cui cani, gatti, galline e pavoni, e persino Charles Darwin, utilizzando semplici e innocenti espedienti. Il monologo si rivela dunque un’occasione per imparare, divertendosi e ridendo, sull’arte della recitazione, ma anche su complesse teorie scientifiche e dinamiche comportamentali.

‘Mama Farm’

Isabella Rossellini, oltre che profonda conoscitrice degli animali (vive a meno di 100 km da New York nella sua ‘Mama Farm’, una sorta di fattoria didattica in cui si occupa anche di ospitalità, ispirata dall’esperienza degli agriturismi italiani, come ha più volte sottolineato), ha conseguito qualche anno fa all’Hunter College di New York un master in Comportamento e conservazione degli animali e ha un dottorato di ricerca Honoris Causa, ricevuto dalla Facoltà di Scienze dell’UQAM (Università del Quebec a Montreal).

Il suo modo di fare divulgazione scientifica, oltre che spettacolo, rappresenta assolutamente un unicum nel panorama artistico internazionale; celebri sono i suoi corti sul lato comico della sessualità degli animali “Green Porno”, realizzati a partire dal 2008.

Isabella Rossellini spiega: “Durante il lockdown ho avuto molto tempo per riflettere sulla mia passione per il teatro e per la scienza. Questi miei due forti interessi mi sembravano distanti e separati: uno soddisfaceva il cuore, l’altro il cervello. Finché non ho capito che si possono conciliare. Finalmente il mio cuore e il mio cervello hanno fatto pace e hanno trovato l’armonia”.

Lo spettacolo teatrale “Darwin’s Smile” è sicuramente un’esperienza che lascia il pubblico con una nuova prospettiva sull’interazione tra arte, scienza e il mondo naturale.

Lo spettacolo

è prodotto in Italia dalla Fondazione Teatro della Toscana; è scritto e interpretato da Isabella Rossellini, regia di Muriel Mayette-Holtz, direttrice del Théâtre National de Nice – Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur; i costumi e le scene sono di Rudy Sabounghi, il light design di Pascal Noël, la musica di Cyril Giroux, i video di Andy Byers e Rick Gilbert.

Per la data del 16 gennaio al Teatro Comunale di Vicenza restano ancora pochi biglietti; costano 37 euro nel settore A (file AA-L) e 30 euro nel settore B (file M-Y).

Carnet, biglietti e gift card sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

11 gennaio 2024

Lorenza Arzenton Ufficio Stampa Teatro Comunale Città di Vicenza