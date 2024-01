Isabella Rossellini a Bassano: sold out la recita delle ore 21

Stagione Teatrale della Città di Bassano – Isabella Rossellini – Lunedì 15 gennaio alle 21 al Teatro Remondini.

ISABELLA ROSSELLINI PER LA PRIMA VOLTA IN ITALI

A CON “DARWIN’S SMILE”

Sold out la recita delle ore 21

Aperta al pubblico, a numero chiuso – la prova generale alle ore 16.00

E’ già sold out

la data di Lunedì 15 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Remondini, quando, all’interno della Stagione Teatrale della Città di Bassano, realizzata in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale, andrà in scena in Prima Nazionale Darwin’s smile, scritto e interpretato da Isabella Rossellini e diretta da Muriel Mayette-Holtz.

Il nuovo one woman show Darwin’s Smile di Isabella Rossellini riconcilia due mondi spesso agli antipodi: l’arte e la scienza.

La lettura del libro di Charles Darwin “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” le ha rivelato che la continuità tra gli esseri umani e gli animali può essere ritrovata anche nel modo di esprimere le emozioni. Rossellini esplora come l’empatia, che è alla base della recitazione, sia necessaria anche per lo studio del comportamento animale.

Lo spettacolo è quindi al contempo una lezione sull’evoluzione e sulla recitazione. Con umorismo e leggerezza, la grande attrice internazionale, dimostra come la recitazione possa servire a comprendere la misteriosa natura degli animali e le loro emozioni. Con ironia e semplicità interpreta sul palco cani, gatti, galline, pavoni e, naturalmente, Charles Darwin.

“Durante il lockdown

– spiega isabella Rossellini – ho avuto molto tempo per riflettere sulla mia passione per il teatro e per la scienza. Questi miei due forti interessi mi sembravano distanti e separati – uno soddisfaceva il cuore, l’altro il cervello. Finché non ho capito che si possono conciliare. Finalmente il mio cuore e il mio cervello hanno fatto pace e hanno trovato l’armonia.”

Un’occasione per imparare, divertendosi e ridendo, tutto sull’arte della recitazione e su complesse teorie scientifiche.

Uno spettacolo, che dopo aver riscosso un grande successo di pubblico e di critica in teatri americani e europei, inaugura proprio a Bassano la tournèe italiana. Una produzione internazionale de LES VISITEURS DU SOIR, con la particolare regia di Muriel Mayette-Holtz, costumi e scene di Rudy Sabounghi, luci di Pascal Noël , la grafica di Andy Byers, la musica di Cyril Giroux e i video di Andy Byers e Rick Gilbert.

Da sempre l’attrice coltiva una grande passione per gli animali e la natura, tanto da comprare un terreno e dar vita ad una fattoria insieme ad alcuni amici nel periodo trascorso a New York. Una passione che risale all’infanzia e che ora la Rossellini porta in scena per divertire il pubblico e offrire un nuovo punto di vista sull’evoluzione della specie.

Isabella Rossellini

Figlia d’arte, Isabella Rossellini nasce a Roma dal matrimonio dell’attrice Ingrid Bergman con il regista Roberto Rossellini. Cresciuta tra Parigi e Roma, a 19 anni si trasferisce a New York, lavorando come traduttrice e giornalista per la RAI. Debutta come attrice nel 1979 con i fratelli Taviani ne Il Prato e da allora è apparsa in numerosi altri film, tra cui: Velluto blu, Notti bianche, RodgerDodger, Cousins, Death Becomes Her, Fearless, Big Night, Joy. È anche attrice televisiva e regista di successo, con un forte interesse per gli animali e la conservazione della fauna selvatica, testimoniato anche dalla sua premiata serie di cortometraggi: Green Porno, Seduce Me e Mammas. È stata in tournée in più di 50 città in 3 diversi continenti (America, Europa e Australia) con i suoi monologhi teatrali.

E’ inoltre impegnata nella conservazione dello straordinario patrimonio cinematografico della sua famiglia, compresi i film diretti dal padre Roberto Rossellini, e quelli con la madre Ingrid Bergman. Gestisce una fattoria biologica a Brookhaven in collaborazione con il Peconic Land Trust.

Oltre allo spettacolo serale,

ormai sold out, lo stesso lunedì 15 gennaio alle 16.00 al Teatro Remondini, andrà in scena una speciale prova generale a numero chiuso, per cui è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria di Operaestate in Via Vendramini 35 o chiamando il numero 0424 524214.

La stagione teatrale prosegue poi venerdì 9 e sabato 10 febbraio con il Teatro Stabile del Veneto in Gl’innamorati di Carlo Goldoni, per poi continuare fino ad aprile con altri titoli dedicati a grandi autori, e con grandi interpreti.

Info Ufficio teatro tel. 0424 519819 e 254214

Alessia Zanchetta

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it