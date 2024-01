Come Moby Dick: filmata la balenottera di Omura bianca

Si tratta della balenottera di Omura, una specie rarissima scoperta nel 2003

Una coppia di balenottere di Omura è stata ripresa nelle acque del mar delle Andamane, a largo delle coste thailandesi.

Si tratta della specie di balenottere più rara al mondo, filmata per la prima – e fino ad oggi unica – volta nel 2015. Uno dei due esemplari immortalati è totalmente bianco, come la famigerata balena Moby Dick, rendendo l’incontro ancora più speciale.

LA BALENOTTERA DI OMURA

La balenottera di Omura è un cetaceo scoperto nel 2003 da un team di scienziati giapponesi. Il suo nome è un omaggio al cetologo giapponese Hideo Omura. Inizialmente, la specie è stata identificata attraverso l’analisi genetica di alcune carcasse.

Solo nel 2015 fu avvistato e filmato per la prima volta un esemplare in vita. Per questo gli scienziati conoscono molto poco della balenottera di Omura e ne stanno ancora studiano abitudini e distribuzione.

L’annuncio della scoperta

Le successive analisi morfologiche e genetiche hanno confermato che appartenevano a una specie distinta dalle altre sette note. Nel 2003, la balenottera di un Omura è stata presentata al mondo in un articolo pubblicato su Nature da tre scienziati giapponesi, Shiro Wada, Masayuki Oishi e Tadasu K. Yamada, che l’hanno chiamata così in onore del cetologo Hideo Omura.

Sfuggire all’osservazione degli scienziati avendo un corpo lungo come uno scuolabus non è impresa da poco, ma la balenottera di Omura (Balaenoptera omurai) ci è finora riuscita benissimo. La specie è nota soltanto dalla fine degli anni ’70, quando 8 esemplari furono pescati da navi baleniere giapponesi nell’Indo-Pacifico meridionale. Un altro esemplare fu trovato spiaggiato su un’isola del Giappone nel 1998.

