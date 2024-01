Valdagno: al via la prima edizione di “Scena Ridens”

Si apre il sipario sulla prima edizione di “SCENA RIDENS” il concorso di teatro popolare ideato da Livello 4 APS, che porterà sul palco del Cinema Teatro Super di Valdagno cinque spettacoli di altrettante compagnie venete.

Ad aprire le danze,

sabato 13 gennaio ore 21, “Te rangito…o fèto da solo?” di Lanfranco Fossà, una brillante commedia per imparare a non prendersi troppo sul serio e cogliere il lato umoristico dell’esperienza umana.

“Le Mirabolanti fortune di Arlecchino” è invece il titolo della pièce che sarà in scena il 27 gennaio, alle ore 21, curata dal Gruppo Teatrale La Trappola, un viaggio incalzante nella Commedia dell’Arte e nelle peripezie dei comici a suon di gag, battute e maschere.

L’Associazione Teatro Armathan presenterà invece la brillante commedia “Jena Ridens”, in scena il 10 febbraio, sempre alle ore 21. Quattro personaggi si trovano improvvisamente chiusi in un caveau di una banca, dando al via ad una serie di equivoci divertenti, e dovranno riuscire a liberarsi prima che sia troppo tardi. Il 24 febbraio, alle ore 21, sarà il turno degli Amici Teatro dell’Attorchio con “Cantiere a luci rosse”. Un manovale fannullone un una strana vecchia lavorano sul cantiere di un’impresario che sta ristrutturando un appartamento per regalarlo alla sua amante. E se la moglie lo venisse a sapere?

A chiudere, il 9 marzo, la Compagnia dell’Orso porterà in scena “Trappola per un uomo solo”, un’avvincente messa in scena del testo di Robert Thomas, un giallo ricco di colpi di scena.

Sempre il 9 marzo

sarà inoltre resa pubblica la classifica di gradimento espressa dagli spettatori e sarà nominato il vincitore a cui verrà garantito un’ingaggio per la stagione 2024/2025.

Scena Ridens, patrocinato dal Comune di Valdagno, è un progetto che fa parte della ripartenza del Teatro Cinema Super – il teatro della città nelle tue mani. Tutti gli altri eventi di cinema, musica e teatro si trovano nel sito www.teatrosuper.it, e sempre dal sito è possibile prenotare e acquistare tutti i biglietti.

Valdagno, 12 gennaio 2024

LANFRANCO FOSSÀ

TE RANGITO…O FÈTO DA SOLO?

Regia: Gianluca Elponti, Luca Mattinzioli e Alessio Mantovani Con: Lanfranco Fossà

Drammaturgia: Lanfranco Fossà, Ginaluca Elponti e Luca Mattinzioli Disegno luci: Gianluca Elponti e Angelo Zanini

Scenografie: Stogiro Nakarega

Valdagno LO SPETTACOLO

L’arte di imparare ad arrangiarsi fin da bambini. Una pratica che continuerà per tutta la vita. A volte furbescamente, a volte con un sorriso. L’arte di trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che regala gioia e spensieratezza. Perché la vita è troppo seria per poter essere presa sul serio! Un copione scritto a tre mani…destre: Gianluca, Luca & Lanfranco. Tutti uniti dalla passione per il teatro. “Il sorriso dura un istante ma il suo ricordo può durare una vita intera”.

GRUPPO TEATRALE LA TRAPPOLA

LE MIRABOLANTI FORTUNE DI ARLECCHINO

Regia: Pino Fucito

Con: Federico Boaria, Marco Francini, Pino Fucito, Maurizio Cerato, Stefano Farina, Silvia Ronco, Lidia Munaro, Ilaria Rigoni, Maddalena Galvan, Matteo Pederbelli, Stefano Parise e Patrizia Lovato

Luci e fonica: Andrea Munaretto – Scenografia: Pino Fucito e Carolina Cubria – Costumi: Carolina Cubria

Valdagno LO SPETTACOLO

Anno del Signore 1697.

Una piazza, un palchetto illuminato da lanterne, il pubblico si riunisce attirato dalla musica e da un’ammiccante fanciulla.

Due Compagnie di Comici dell’Arte sono state costrette ad unire le forze per rappresentare, nelle piazze d’alcune città del Nord Italia, la commedia “Le mirabolanti fortune di Arlecchino”. Mentre sulle tavole del palcoscenico si alternano i divertenti lazzi di Arlecchino, di Capitan Spaventa, di Colombina, del Magnifico e d’altri “tipi” comici, fuori scena pulsa la vita “reale” dei commedianti che li interpretano, in viaggio alla volta di Parigi in cerca di successo, tra generosità e invidie, screzi e favori, amori ed amorazzi, paure e speranze.

Una “commedia nella commedia” in cui rivive l’epopea della Commedia dell’Arte al punto che la ricerca di fortuna, in scena, da parte di Arlecchino, diventa metafora della ricerca di fortuna dei Comici dell’Arte.

ASSOCIAZIONE TEATRO ARMATHAN

JENA RIDENS

Di: Alessandro Betti e Paola Galassi

Con: Marco Cantieri, Adriana Giacomino, Jonathan Finocchi, Franca Guerra e Massimo Recchia

Valdagno LO SPETTACOLO

Ssshhh!!! Entriamo senza far rumore nel caveau di una banca. E’ venerdì sera! Tutto il personale è già partito per il fine settimana… tutti tranne lo scrupoloso Direttore venuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, invece di fare il suo lavoro, s’infila nel caveau per mangiarsi in santa pace un buon panino farcito con melanzane fritte. Ma non è finita qui!! Due maldestri ladruncoli hanno deciso di fare il colpo del secolo proprio quel venerdì! S’introducono nel caveau… passa qualche minuto e… puummm! Il portellone del caveau si chiude e si riaprirà solo lunedì mattina! Questi quattro personaggi dovranno trovare una soluzione per uscire da quella scomoda situazione, ognuno possibilmente con un piccolo tornaconto personale!!

AMICI TEATRO DELL’ATTORCHIO

CANTIERE A LUCI ROSSE

Regia: Ermanno Regattieri Scenografia: Igino dalle Vedove

Con: Sigino dalle Vedove, Franco Salvetti, Livia Malesani, Roberto Tenca, Ilenia Righetti, Nadia Penaccini, Tania Aldrighetti e Livia Malesani

Luci e audio: Geppe Marconi

Valdagno LO SPETTACOLO

“Non gh’è polsar che straca” esclama Polpetta, manovale fannullone del muratore Enrico, tra un giro all’osteria e una chiacchierata con Santina, la strana vecchia che vive con la Pasquina e ce l’ha a morte con i “botegheri”. Entrambi si trovano a lavorare sul cantiere dell’ingenuo impresario Mariolino, che sta ristrutturando un grazioso appartamento per regalarlo a… alla sua amante Rossella, affascinante giovane arrivista! Ma se la moglie Gemma lo venisse a sapere? E se insieme alla sua amica Carla cercasse di escogitare qualcosa per mandare a monte questa lussuriosa tresca? Come finirà questa storia potrebbe svelarcelo solo la famosa astrologa “Mimì la francese” o potreste scoprirlo da soli assistendo a questa brillante commedia!

COMPAGNIA DELL’ORSO

TRAPPOLA PER UN UOMO SOLO

Di: Robert Thomas Regia: Paolo Marchetto

Con: Linda Balsemin, Marco Barbiero, Maria Faggionato, Alberto Marchetto, Paolo Marchetto e Matteo Monzardo

Scenografia e progetto grafico: Lucia Buratto Suono: Giorgio Guarda – Luci: Alessandro Modini

Musiche originali: Alberto Schiavo e Leonardo Schiavo Produzione: Compagnia dell’Orso e Teatro Comunale di Lonigo

LO SPETTACOLO

Elisabeth e Daniel, sposati da tre mesi, stanno trascorrendo una vacanza in uno chalet nei pressi di Chamonix. Un giorno, Elisabeth scompare.

Daniel, preoccupato, si rivolge alla polizia. Il caso non sembra così difficile da risolvere ma, a seguito dell’arrivo di una donna allo chalet, si trasforma in un autentico mistero: lei sostiene con decisione di essere Elisabeth, mentre Daniel assicura al commissario responsabile delle indagini che quella donna non è la propria moglie. Chi dei due mente? E perché lo fa?

Basterebbe una fotografia o un testimone per scoprire la verità, ma reperire prove schiaccianti si rivela tutt’altro che semplice.

Vincenzo Grandi – Comune di Valdagno – Ufficio stampa