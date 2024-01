Università Futura: a Bassano incontri per la scelta universitaria

Cosa posso scegliere di studiare una volta terminato il percorso di studi superiori? Tanti studenti ogni anno si pongono questa domanda, e per aiutarli a trovare una risposta consapevole il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con il tavolo degli assessorati alle Politiche Giovanili e gli istituti superiori di Bassano del Grappa, promuove “Università Futura”, un ciclo di incontri con alcuni tra i principali atenei della di riferimento per la nostra zona, e non solo.

La novità di quest’anno è lo svolgimento degli incontri in presenza, per favorire una partecipazione più attiva e diretta da parte degli studenti.

Questo il calendario di incontri, tutti con orario 14.30-16.30:

mercoledì 17 gennaio 2024: IUAV di Venezia, presso il Liceo Brocchi

giovedì 18 gennaio 2024: Università di Trento, presso l’ITET Einaudi

martedì 23 gennaio 2024: Università Cà Foscari di Venezia, presso il Liceo Brocchi

giovedì 25 gennaio 2024: Università di Padova, presso il Liceo Da Ponte

mercoledì 31 gennaio 2024: Istituto Mediatori Linguistici di Vicenza, presso IIS Remondini.

Ulteriori appuntamenti sono previsti nel mese di febbraio e prevedono anche la presenza degli ITS Academy Veneto. Le date saranno comunicate a breve.

“Ringraziamo le università coinvolte per la loro disponibilità – commenta l’assessore alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione, Mariano Scotton – e naturalmente le nostre scuole superiori, che hanno messo a disposizione gli spazi per un ritorno agli incontri in presenza. Questi percorsi per l’orientamento vengono realizzati in vista di una scelta importante, forse decisiva, per il futuro dei nostri ragazzi, che aspettiamo numerosi”.

Per iscriversi basta accedere al link URLY.IT/3ZBXC .

Bassano del Grappa, 11 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa