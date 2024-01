Thiene rende omaggio agli eroi della Resistenza

La Città di Thiene, culla della Lotta alla Resistenza dell’Altovicentino, rende omaggio alla Tomba della Mazzini e a quella di Giacomo Chilesotti al Cimitero comunale.

Spiega il Presidente del Consiglio Comunale, Andrea Zorzan:

«Sono giorni in cui la cronaca nazionale ci restituisce uno spaccato di nostalgia che non è più catalogabile come folclore, bensì come volontà di far passare per normale ciò che invece deve destare preoccupazione per chi ha nel cuore i principi democratici. Come Presidente del Consiglio Comunale ho voluto promuovere questo atto simbolico, a pochi giorni dall’assurda manifestazione neofascista di Acca Larentia, invitando l’intero Consiglio Comunale a rendere omaggio alle tombe degli eroi della Resistenza che riposano nel nostro cimitero comunale, certificando così il radicamento ai valori che sono alla base della nostra Carta Costituzionale e che rappresentano l’intera Città».

Immagine di copertina: Tomba di Giacomo Chilesotti al Cimitero comunale di Thiene

Thiene, 11 gennaio 2024

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa