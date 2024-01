Luisetto (PD): “Da Regione, dopo le promesse di riapertura, il totale immobilismo. L’ex Configliachi sia di ammonimento” – Vicenza, studentato San Silvestro tra abbandono e degrado.

“Lo stato di abbandono e degrado in cui versa l’ex studentato San Silvestro a Vicenza, tra occupanti abusivi e sporcizia, è la conseguenza di uno stallo di cui la Regione è pienamente responsabile. Dopo una mozione bipartisan approvata lo scorso anno con la promessa dell’assessore Donazzan di uno sblocco della situazione che avrebbe portato in direzione della riapertura del complesso, è calato infatti il totale immobilismo”.

La presa di posizione è della consigliera regionale del PD Veneto, Chiara Luisetto.

“Sono ancora in attesa di una risposta dell’assessore ad una mia interrogazione di mesi fa. Non solo: in sede di bilancio la Giunta e la maggioranza si sono opposte ad un nostro emendamento per lo stanziamento delle risorse necessarie al ripristino dello studentato.

Tutto questo nella stagione di massima emergenza abitativa per gli universitari. Adesso si fa sempre più evidente quel degrado che già, nel caso dell’ex Configliachi a Padova, è sfociato nella tragica morte di tre senzatetto. Un episodio che deve essere di ammonimento e che deve spingere verso un urgente sblocco della situazione”.

