Spazio Hub: le iscrizioni per under 35 si chiudono il 15 gennaio

Spazio Hub Vicenza, entro il 15 gennaio le iscrizioni all’acceleratore di impresa per under 35

Il progetto promosso da Confartigianato e Comune partirà con tre incontri di gruppo di orientamento

C’è tempo fino a lunedì 15 gennaio per partecipare alle selezioni di Spazio Hub Vicenza, acceleratore d’impresa dedicato agli under 35 promosso da Confartigianato Imprese Vicenza e Comune di Vicenza per sostenere giovani con idee, passioni e competenze.

Il progetto partirà con Spazio Lab, un laboratorio di orientamento di gruppo che si svolgerà in tre incontri: “Definizione della propria idea d’impresa”, il 16 gennaio, dalle 20.30 alle 22.30, per fornire degli strumenti che permettano di chiarire le idee e trasformarle in possibili modelli di business; “Valutazione della propria idea d’impresa”, il 20 gennaio, dalle 9 alle 13, per capire che effetto fa la propria proposta attraverso i feedback di professionisti e partecipanti; “Motivazione e scelta di fare impresa”, il 23 gennaio, dalle 20.30 alle 23, per aumentare la chiarezza delle motivazioni personali a fare impresa e la consapevolezza dei rischi da affrontare.

Gli incontri si svolgeranno al Polo Giovani B55 in contra’ Barche. Le attività di Spazio Lab sono gratuite, con iscrizione obbligatoria, e aperte ad un massimo di 15 partecipanti.

Al termine degli incontri, il progetto Spazio Hub proseguirà con momenti di gruppo e individuali dedicati all’analisi e allo sviluppo dei singoli modelli d’impresa.

Per maggiori informazioni e candidature: https://www.spaziohub.com/vicenza ; info@spaziohub.com ; 345 5407197.

Vicenza, 11 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa