Valdagno Servizio Civile Universale: 8 posti nelle realtà comunali

Dalla valorizzazione del territorio alla promozione della cultura, dall’assistenza agli anziani all’impegno nei servizi sociali. Sono 8 i posti disponibili per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono svolgere il Servizio Civile Universale nel Comune di Valdagno tra Biblioteca Civica Villa Valle, Museo Civico Dal Lago, Servizi sociali e Fondazione Marzotto.

Le domande

devono essere presentate online dal portale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile tramite riconoscimento SPID entro il 15 febbraio. Per maggiori informazioni si può contattare Arci Servizio Civile Vicenza che ha sede a Porto Burci, in Contrà dei Burci 27, chiamando allo 0444/563831 o scrivendo una mail a vicenza@ascmail.it. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00.

Il Servizio Civile Universale è un’importante opportunità per le persone giovani di sperimentarsi in un progetto concreto a servizio della comunità. Ai volontari e alle volontarie è riconosciuto un compenso mensile di euro 444,30 a fronte di un impegno annuo di 1.145 ore (circa 25 ore settimanali). Grazie alla modalità dell’”imparare facendo” e a un percorso formativo sulla cittadinanza e le tematiche del progetto, si metteranno in gioco e concluderanno l’esperienza con un percorso di tutoraggio sulle competenze acquisite e l’orientamento lavorativo.

Nello specifico,

sono quattro i servizi del Comune nei quali sarà possibile svolgere l’esperienza:

“Libri in cerca d’autore”: 2 posti in Biblioteca Civica Villa Valle

“Musei alla ribalta”: 1 posto al Museo Civico D. Dal Lago

“Gemme per il sociale”: 2 posti all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Valdagno

“Giardini d’argento”: 2 posti + 1 GMO (giovani con minori opportunità) in Fondazione Marzotto

I progetti del Comune di Valdagno rientrano tra le tante proposte di Arci Servizio Civile Vicenza che permetteranno a oltre 165 giovani in tutto il Veneto di impegnarsi per 12 mesi in un progetto strutturato e aperto al territorio e di acquisire competenze utili al loro futuro in diversi settori.

I progetti in breve

La Biblioteca Civica Villa Valle propone “Libri in cerca d’autore” e mette a disposizione 2 posti. Grazie a un progetto pensato per coloro che amano le biblioteche e le pensano come spazi aggregativi e sociali, come luoghi di incontro e condivisione. In particolare per chi ha tra i 14 e i 25 anni. Chi svolgerà il servizio civile farà promozione della lettura, comunicazione social, help desk, organizzazione attività culturali, digitalizzazione materiali d’archivio.

propone “Libri in cerca d’autore” e mette a disposizione 2 posti. Grazie a un progetto pensato per coloro che amano le biblioteche e le pensano come spazi aggregativi e sociali, come luoghi di incontro e condivisione. In particolare per chi ha tra i 14 e i 25 anni. Chi svolgerà il servizio civile farà promozione della lettura, comunicazione social, help desk, organizzazione attività culturali, digitalizzazione materiali d’archivio. Il progetto “Musei alla ribalta” prevede invece un posto al Museo Civico D. Dal Lago con attività legate alla valorizzazione, curatela e catalogazione del patrimonio e volte ad aumentare la partecipazione dei cittadini e del pubblico alla vita del museo anche attraverso la comunicazione social e l’organizzazione di eventi.

con attività legate alla valorizzazione, curatela e catalogazione del patrimonio e volte ad aumentare la partecipazione dei cittadini e del pubblico alla vita del museo anche attraverso la comunicazione social e l’organizzazione di eventi. Con “Gemme per il sociale” saranno invece due le persone che potranno fare volontariato all’ufficio Servizi Sociali. C contribuiranno a promuovere il benessere e l’autonomia di giovani, adulti e anziani in condizione di disagio economico e sociale con azioni per rendere più tempestivo ed efficace l’intervento dei servizi di assistenza.

contribuiranno a promuovere il benessere e l’autonomia di giovani, adulti e anziani in condizione di disagio economico e sociale con azioni per rendere più tempestivo ed efficace l’intervento dei servizi di assistenza. Infine, tre posti (di cui uno per un giovane con minori opportunità) saranno disponibili alla Fondazione Marzotto dove il progetto “Giardini d’argento” intende offrire a chi presta servizio la possibilità di dare il proprio contributo nel garantire la miglior qualità di vita possibile agli anziani, riaffermando il loro ruolo sociale nella società.

Comune di Valdagno – Ufficio stampa Vincenzo Grandi