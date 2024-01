Sant’Eusebio: prevenire gli allagamenti con nuovi interventi

Sant’Eusebio, Bassano del Grappa (VI): nuovi interventi per mitigare gli allagamenti dopo gli eventi calamitosi del 2020

Nell’estate 2020 una serie di forti temporali ha colpito in particolare il quartiere di Sant’Eusebio, causando smottamenti e allagamenti che hanno invaso e danneggiato strade, canaloni e proprietà private.

Dopo il riconoscimento dello stato di crisi e numerosi sopralluoghi, è stato portato a termine un progetto che ha l’obiettivo di mitigare nuovi fenomeni di allagamento per questa zona.

I nuovi interventi a Sant’Eusebio

A breve partiranno così i lavori per la realizzazione di un pozzetto in prossimità di via Martinato per intercettare e raccogliere i detriti trasportati lungo i terreni collinari situati verso valle, una nuova linea di scarico delle acque meteoriche, griglie taglia acqua per intercettare le acque ruscellanti, nuove strutture per la raccolta delle acque.

Sono inoltre previsti un lavoro di pulizia ed espurgo di pozzetti e caditoie, e il rifacimento dell’attraversamento della strada provinciale 73 con una condotta in calcestruzzo.

“Finalmente interverremo per sistemare i danni causati in quella difficile estate del 2020 – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – ma soprattutto per prevenire nuove situazioni critiche in occasioni di eventi calamitosi che, purtroppo, sono sempre più frequenti soprattutto nel periodo estivo”.

Il costo complessivo degli interventi è di 500 mila euro, metà dei quali finanziati tramite fondi del PNRR.

Bassano del Grappa, 11 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa