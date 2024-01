Gallerie d’Italia a Vicenza: l’acconciatura nella storia

Numerosi gli appuntamenti previsti nel weekend alle Gallerie d’Italia – Vicenza, museo di Intesa Sanpaolo, per approfondire, in ottica multidisciplinare, i temi collegati alla mostra “Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND ALLE GALLERIE D’ITALIA

INTESA SANPAOLO A VICENZA

PER APPROFONDIRE L’ACCONCIATURA NELLA STORIA

Sabato 13 gennaio 2023

alle ore 17.00 è in programma l’incontro L’acconciatura nella storia, a cura di Luca Scarlini e Patricia Zanco, dedicato all’evoluzione delle acconciature nella storia. Una ricognizione tra trecce sacrificate al vero amore, capelli alla maschietta, forchettoni in testa a Lucia Mondella, tirabaci assassini sulla testa delle gitane, five cuts per Twiggy, boccoli cotonatissimi nell’America di Rosie the Riveter, eroina delle operaie che erano scese in guerra nel secondo conflitto. L’appuntamento è compreso nel biglietto di ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o vicenza@gallerieditalia.com, fino a un massimo di 25 partecipanti.

Sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio

è previsto dalle 10.30 alle 16.30 il Family Lab Lo scettro e la spazzola, dedicato ai più piccoli (5-12 anni età consigliata) in cui, insieme al personaggio di fantasia Tina, potranno conoscere pettinature e mode, aspirazioni e desideri, estro e personalità di giovani donne di epoche passate (attività gratuita senza prenotazione).

Dalle 16.00 alle 17.00 è in programma la visita guidata Nodi al pettine per scoprire tutti i segreti della mostra “Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento” (5 euro a persona, prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o vicenza@gallerieditalia.com).

Vicenza, 11 gennaio 2024

