Fratelli d’Italia di Schio: elezioni amministrative del 9 giugno

In merito alle elezioni amministrative del 9 giugno il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Schio Gianmario Munari dichiara quanto segue:

“La nostra priorità è di favorire in città una coalizione che rappresenti il centrodestra secondo lo schema classico che da decenni contraddistingue la nostra area politica. In questi anni di minoranza in consiglio comunale, grazie al lavoro del nostro consigliere comunale Alex Cioni, abbiamo tenuto un approccio onesto, di critica costruttiva esaminando i provvedimenti nell’interesse della città senza scivolare nella polemica sterile o per partito preso come invece hanno fatto sistematicamente le sinistre.

Un approccio aperto al confronto che non deve però essere confuso come una manifestazione di debolezza. Anche in queste settimane abbiamo tenuto viva la disponibilità ad aprire ad un dialogo con i civici della maggioranza uscente; un confronto che deve vertere necessariamente sui temi e sulle prospettive di interesse strategico per la città”.

Interviene anche il consigliere comunale e dirigente provinciale di FdI Alex Cioni:

“Da parte nostra non è mai venuta meno la disponibilità a ragionare sui temi per rafforzare una squadra che si presenti come una coalizione alternativa alle sinistre che si preparano a riprendersi la città per consegnarla nelle mani del sindaco di Vicenza del Pd Giacomo Possamai.

In questi giorni avremo modo di appurare definitivamente se, nell’interesse della città, gli amici civici di maggioranza intendono fare un passo verso il centrodestra o se intendono adagiarsi nella zona comfort”.

L’ufficio stampa