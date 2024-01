Figura, Europei 2024: Beccari/Guarise terzi nelle coppie

Beccari/Guarise terzi nelle coppie di artistico dopo lo short program. Frangipani 4° e Rizzo 6° nel settore maschile – Figura, Europei 2024.

Nella Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) si è aperta l’edizione 2024 dei Campionati Europei di pattinaggio di figura.

La giornata inaugurale è cominciata con il programma corto delle coppie di artistico.

Lucrezia Beccari/Matteo Guarise

(Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) occupano la terza posizione provvisoria dopo aver stabilito il nuovo primato personale (67,05) grazie a una prestazione solida e convincente.

Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

(Fiamme Azzurre) hanno chiuso il segmento di gara in quinta piazza (64,87), raccogliendo più di 31 punti sulle componenti del programma per la prima volta in carriera.

Sara Conti/Niccolò Macii

I detentori del titolo Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Azzurre) sono settimi (61,52), penalizzati da alcune sbavature su triplo twist, triplo rittberger lanciato e triplo salchow in parallelo.

Le tre coppie azzurre sono tutte in piena corsa per la conquista di una medaglia di una competizione comandata dai georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (71.30) davanti ai tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (69.63).

In serata si è svolto lo short program del settore maschile.

Gabriele Frangipani

(Fiamme Oro) si è reso protagonista di una prova solida (83,51), valsagli la quarta posizione.

Il ventiduenne azzurro ha avuto il merito di chiudere una combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop e di essere puntuale sia sulle trottole che sulle sequenze di passi.

Il podio provvisorio è occupato dal francese Adam Siao Him Fa (94,13), seguito dallo svizzero Lukas Britschgi (91,17) e dall’estone Aleksandr Selevko (90,05).

Matteo Rizzo

(Fiamme Azzurre), seppur lontano dalla migliore condizione atletica, è stato in grado di eseguire al meglio gran parte del programma, mancando solo il quadruplo toeloop iniziale.

Il vice-campione d’Europa in carica è sesto con 80,43.

Nikolaj Memola

(Fiamme Oro) si trova in 12ma posizione (72,78). Nell’economia della sua prestazione hanno pesato una caduta sul quadruplo lutz e un triplo salchow sotto ruotato.

Il programma libero delle coppie di artistico andrà in scena dalle 18.00 di giovedì 11, quello del settore maschile si disputerà invece dalle 17.00 di venerdì 12.

Qui sono disponibili risultati completi e programma degli Europei di Kaunas 2024

Fonte Ufficio Stampa FISG – Foto credit: Laura Malvarosa