Bassano: affidato ai servizi sociali trovato con stupefacente

Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa – Affidato in prova ai servizi sociali viene trovato in possesso di stupefacente – Arrestato dallo Polizia di Stato

Martedì 9 gennaio 2024,

gli Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno tratto in arresto S.C.A, 36enne, cittadino italiano. Residente a Bassano del Grappa (VI). Già beneficiario della Misura dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale, concessagli dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Questo in alternativa alla pena detentiva di anni 4 mesi 2 di reclusione congiuntamente alla pena pecuniaria di euro 1000,00 di multa in relazione al reato in concorso di rapina aggravata.

Dopo averlo rintracciato e condotto negli Uffici del Commissariato di PS di Bassano del Grappa (VI), gli è stato notificato il Decreto dell’Autorità Giudiziaria. Decreto che disponeva la provvisoria sospensione della misura alternativa dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale. Con conseguente accompagnamento presso la Casa Circondariale, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Verona.

La sospensione

della Misura Alternativa è stata disposta in considerazione che nel mese di novembre scorso, nell’ambito di un controllo effettuato sul territorio di Bassano del Grappa dagli Agenti del Commissariato, era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente detenuta per uso personale.

Il fatto era stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha pertanto revocato la misura premiale.

Al termine del fotosegnalamento e della notifica del decreto del Tribunale di Verona, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questura di Vicenza Comunicato Stampa dell’11 gennaio 2024