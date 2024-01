Ulss 8 Berica: open day vaccinazione anti-Covid

Accessibile con o senza prenotazione – Contestualmente sarà possibile ricevere anche la vaccinazione antinfluenzale – Ulss 8 Berica

Continua l’impegno dell’Ulss 8 Berica per la vaccinazione anti-Covid: sabato 13 gennaio è in programma un nuovo open day, dalle 8.00 alle 16.00 presso il Poliambulatorio del Chiostro dell’ospedale San Bortolo.

Per l’occasione sarà possibile sia prenotarsi sul sito dell’ULSS 8 Berica (fino ad esaurimento dei posti riservati), sia accedere direttamente senza prenotazione.

Inoltre contestualmente, per gli aventi diritto che ancora non l’avessero effettuata, sarà possibile richiedere anche la vaccinazione antinfluenzale.

L’iniziativa fa seguito al precedente open day svoltosi il 23 dicembre, durante il quale erano state vaccinate circa 380 persone.

Maria Giuseppina Bonavina

«La formula dell’open day si conferma un modello organizzativo apprezzato dai cittadini. Commenta la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica. Proprio per la semplicità dell’accesso diretto. Inoltre ci consente di richiamare ancora una volta l’attenzione sull’importanza della vaccinazione anti-Covid. E in questo caso anche antinfluenzale. Le cronache di questi giorni dimostrano l’importanza della prevenzione e la vaccinazione è in questo senso uno strumento essenziale».

Si ricorda che il richiamo del vaccino anti-Covid è aperto a tutte le fasce di popolazione sopra i 12 anni e che il vaccino utilizzato adotta la nuova formulazione aggiornata che offre una maggiore efficacia e un’adeguata risposta alle varianti emergenti del virus.

Per prenotare la vaccinazione in una determinata fascia oraria è possibile consultare il sito Internet dell’ULSS 8 Berica a questo link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8

Parallelamente prosegue la normale programmazione delle sedute, presso i centri vaccinali di tutto il territorio, per le quali l’accesso è sempre su prenotazione, secondo il calendario disponibile sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica.

Cerchi un servizio sanitario o socio-sanitario?

Trovalo su BericaMap! Il nuovo portale consente di visualizzare sulla mappa del territorio locale, che pochi clic, tutte le strutture afferenti a uno o più servizi socio-sanitari e sanitari dell’Azienda ULSS 8 Berica, scegliendo tra circa una trentina di categorie diverse: dagli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai servizi per la disabilità e non autosufficienza, dai Punti Prelievo ai servizi per la Neuropsichiatria Infantile, dall’assistenza farmaceutica ai servizi per le dipendenze, e molto altro.

Sanità km zero: la salute a portata di mano.

Il portale regionale Sanità km zero Fascicolo permette di visualizzare e scaricare in maniera comoda e sicura, senza alcun limite di tempo e da qualsiasi dispositivo, referti e altri documenti sanitari prodotti da Ulss 8 Berica, e di prenotare visite ed esami in uno dei CUP della Regione del Veneto. L’app Sanità km zero Ricette permette di gestire le prescrizioni farmaceutiche, le ricette specialistiche, le prenotazioni di visite ed esami in uno dei CUP della Regione, e di visualizzare i direttamente direttamente dallo smartphone. Info.

ViviVeneto: i servizi pubblici digitali regionali in un’unica app gratuita.

Riunisce e integra più di quaranta servizi attivi su più app e diversi portali online in un unico canale diretto tra la Regione e i cittadini. ViviVeneto è un’app sicura, veloce e gratuita che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione.

Comunicato stampa n. 2 – 10 gennaio 2024

Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica – Giovanni Bregant – ufficiostampa@aulss8.veneto.it