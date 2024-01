Migross Asiago sfiora l’impresa a Salisburgo

A Salisburgo la Migross Supermercati Asiago Hockey affronta i padroni di casa della Red Bull ed esce sconfitta per 3-1, dopo essere stata in vantaggio fino a cinque minuti dal termine del match.

I Leoni, nonostante le tante assenze (fuori Fazio, Gios, Beaulieu, Stevan e Oksanen), riescono a tenere testa al Salisburgo, accarezzando l’idea di una vittoria da tre punti fino agli ultimi minuti di gioco.

Primo tempo

dominato dai Red Bull, che mettono in mostra tutto il loro potenziale contro un Asiago che si difende con ordine e sacrificio. Dopo tre minuti Rymsha conclude sotto porta su assist di Bourke, ma il puck viene deviato sulla rete di fondo campo. Tre minuti più tardi, Rymsha serve il disco a Thaler, la cui deviazione viene neutralizzata da un attento De Filippo. All’11’ penalità per Vallati, ma Giallorossi che non soffrono più di tanto il powerplay dei padroni di casa. Al 15′ una grande azione dei Red Bull si chiude con una conclusione da due passi di Bourke, fermata da una bella parata di De Filippo.

Due minuti più tardi un tiro di Genoway dalla blu innesca una mischia davanti alla porta, che non sortisce effetto. Nei minuti conclusivi una penalità per il Salisburgo permette all’Asiago di giocare con l’uomo in più e di sfiorare il goal con Finoro, che devia un disco davanti alla porta trovando l’opposizione di Kickert, che salva di gambale.

Periodo centrale

Nei primi secondi della periodo centrale l’Asiago può sfruttare il tempo rimanente di powerplay e sfiora due goal con Porco, che in entrambe le occasioni non riesce ad andare al tiro da ottima posizione. Tornati in parità numerica i padroni di casa si rendono pericolosi con un bel uno-due tra Nisnner e Schneider. Al 4′ i Giallorossi sfruttano un superiorità numerica a favore giovando un powerplay superbo: disco che gira a meraviglia fino a quando Ierullo imbecca Rapuzzi, che dallo slot sfrutta l’occasione e porta i suoi in vantaggio. Al 5′ Schneider conclude subito dopo un ingaggio vinto dai suoi, ma De Filippo lo ferma con una pinzata. Due minuti più tardi sul lato opposto del campo, Rapuzzi prova a sorprendere Kickert con un tiro ad incrociare, ma il goalie austriaco riesce a deviare.

Poco dopo metà partita, l’Asiago può beneficiare di un altro powerplay, ma questa volta non si gioca bene le sue carte e non impensierisce la difesa austriaca. Al 14′ Harnisch viene murato de De Filippo, che ci mette la spalla. Un minuto più tardi, i Red Bull dialogano bene nel terzo d’attacco dopo un ingaggio, ma il tiro di Lewington viene fermato dal portiere Stellato. Al 16′ sono di nuovo i Leoni a farsi vedere in avanti con due conclusioni, una di Ierullo che termina alta e una di Gennaro deviata.

Nel terzo tempo

i Red Bull vanno a caccia de pari, dopo un minuto di gioco Thaler spara forte ma centrale. Due minuti più tardi le chance da goal le ha Ierullo, che conclude due volte verso Kickert nel giro di pochi secondi. Lo stesso Kickert, in occasione del secondo tiro di Ierullo, sposta nuovamente la porta e viene penalizzato, ma l’Asiago non crea nessun pericolo nei due minuti di powerplay. Il match prosegue e all’8′ Murphy ci prova due volta, la prima viene parata da De Filippo, mentre la seconda innesca una mischia salvata da Stefano Marchetti. All’11’ Raffl si inserisce bene e viene servito da Schneider, ma la sua conclusione viene controllata da De Filippo.

Un minuto dopo l’occasione da rete ce l’ha Hochkofler, anche lui fermato da un intervento del portiere Stellato. Al 13′ Kickert pasticcia dietro porta, il disco arriva a Misley che fallisce il raddoppio a porta praticamente vuota. A cinque minuti dal termine i Red Bull ribaltano la situazione in trenta secondi: Genoway pareggia con un wrap-around uscendo da dietro porta e poi Bourke insacca il 2-1 con una deviazione su tiro di Sinn che non lascia scampo a De Filippo. A due minuti e mezzo dal termine Barrasso richiama il portiere in panchina per sfruttare l’uomo in più e un icing a favore, ma i Red Bull recuperano il puck e chiudono la partita con Mario Huber.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna a casa con una sconfitta dopo una partita giocata con grande generosità ed intensità. I Leoni torneranno sul ghiaccio venerdì 12 per affrontare in trasferta i Black Wings Linz.

Formazione Red Bull Salzburg:

Kickert (Tolvanen), Lewington, Schneider, Raffls, Wukovits, Auer, Stapelfeldt, Bourke, Murphy, Hockhofler, Genoway, Harnisch, Sinn, Thaler, Huber P., Schreier, Nissner, Rymsha, Baltram, Huber M.

Coach: David.

Formazione Migross Asiago:

De Filippo (Bortoli), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Hronsky, Siegel. Linesmen: Durmis, Konc.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 2 24:33 0:1 PP1 ASH Rapuzzi W. (25) Ierullo A. (14) 3 55:04 1:1 EQ RBS Genoway C. (39) 3 55:34 2:1 GWG EQ RBS Bourke T. (21) Murphy R. (24) Sinn P. (43) 3 58:02 3:1 EN EQ RBS Huber M. (96) Wukovits A. (9)

Migross Asiago – Foto di Serena Fantini – Fonte (www.asiagohockey.it)

